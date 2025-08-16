El Rally Regional Arroyito “Jorge Omar Seveso” comienza con el Super Especial

Finalmente la edición 2025 del Rally Regional de Arroyito será durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto. En la presentación oficial el intendente Gustavo Benedetti rindió homenaje al histórico piloto Jorge Omar Seveso por su destacada trayectoria y su aporte al automovilismo, designando con su nombre la edición 2025.

El Rally Arroyito 2025 lleva el nombre del piloto Jorge Omar Seveso

La acción comienza el sábado desde las 13 hs. donde se disputa el Súper especial 1 en las Costas del Xanaes a partir de las 15:33 hs., desde calle Belgrano por detrás del Complejo del Club Cultural Arroyito, Mariano Moreno, Av. Boetto, Marcial Vaudagna, Rosendo Liendo, Domingo Ciancia finalizando en calle Nicolás Batalla. Cabe destacar que los vehículos no circularán por el adoquinado.

Super especial Rally Arroyito 2025

Luego desde las 17:00 hs, en el Parque Romero, se lleva a cabo la rampa de presentación oficial de los equipos y pilotos que participan en esta edición 2025.

Tramos 2 4 6 Rally Arroyito 2025

Para el domingo 17 se tienen previsto los tramos 2 8:13 hs. El Fuertecito - Arroyito // 3 8:56 hs. Tránsito - La Curva // 4 11:36 hs. El Fuertecito - Arroyito // 5 12:22 hs. Tránsito - La Curva // 6 15:02 hs. El Fuertecito - Arroyito // 7 15:48 hs. Tránsito - La Curva y a las 17 hs. el Podio Final.

Tramos 3 5 7 Rally Arroyito 2025

Binomios de Arroyito

Para esta edición 2025 representan a la Ciudad de los Caramelos: en la categoría N1 Emiliano y Lautaro Kap en Gol Trend y Nicolás Bruno y Mario Bruno que invierten roles en Ford Fiesta y en N3 Marcelo Ferreyra y Gustavo Sánchez con Ford Fiesta.

Emiliano Kap y María José Moreno N1 Rally Cordobés

Para la categoría A1 Uriel y Matías Zilli con Vw Senda, Victor y Matías Mondino con Gol, Jonatan Sachetto y Fabio Brune con Gol y en N7 Jorge y Emanuel Chiavarini.