Ciclistas de Arroyito participaron del Desafío San Francisco – Miramar de Rural Bike

El fin de semana se realizó la quinta edición del Desafío San Francisco-Miramar Rural Bike, organizado por el Club de Graduados en Ciencias Económicas. La competencia contó con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y contó con tres modalidades, 220 km con dos etapas, 110 km y 45 km en la modalidad Promocional y Cicloturismo.

La competencia inicio el día sábado con una largada simbólica en la Tecnoteca a las 9:30 de la mañana y luego se realizó la salida cronometrada desde el Club Contadores desde las 10. Volvió desde Miramar hasta San Francisco el domingo partiendo de la 10 de la mañana, llegando aproximadamente a las 13 horas a la capital departamental.

Miramar San Francisco Rural Bike Foto: Vía Arroyito

De Arroyito el mejor ubicado fue Lorenzo Badino que terminó en el segundo lugar de la categoría Sub – 23. En Elite Ariel Martínez se ubicó en el puesto 12, mientras en la Masters A 2 Juan Álvarez llegó a la meta en el puesto 9, en Masters B1 Leonel Badino cruzó la meta en el puesto 22 mientras que Gustavo Gobetto termino en la ubicación 10 de la Masters C 1. En la Masters C 2 Víctor Arguello finalizó en el puesto 9 de la competencia. Mirta Cabrera termino con el número 4 de la clasificación en Damas C.

Saúl Manuel Rosa de Villa María, se quedó con la general de varones en una definición cerrada con Mauro Ansaloni durante las dos etapas; mientras que la pergaminense Graciela Torres se impuso en la general de mujeres también en una definición ajustada con Daniela Guilenia.