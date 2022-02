Bruno Leonel se destacaba no solo en su categoría de inferiores si no también en la reserva del Deportivo y Cultural, fue uno de los nombres importantes en la consagración de la temporada pasada del segundo equipo de la verde en el Torneo de la Liga Regional. En la actualidad sueña con llegar al fútbol grande de nuestro país y se destaca en la quinta del club del sur del gran Buenos Aires.

Bruno Leonel Cazanave Ludueña de Arroyito Foto: Facebook Personal

Cazanave Ludueña decía al respecto de lo que está viviendo por estos momentos en el celeste “es un gran reto, durísimo en cuestión de emociones, porque estas cumpliendo un sueño, tu corazón está feliz por lograr esto que tanto me gusta pero la falta de tus seres queridos se hace sentir, se extraña” además agregaba “hay que ser fuerte y aguantar por el sacrificio que hacen mis padres y mis seres queridos, por perseguir este sueño; no hay triunfo sin lucha, no hay lucha sin sacrificio” expresaba el joven deportista.

Bruno, que juega de centro delantero, de “9″ conoció el futbol en la Escuelita del Centro Vecinal Nicolás Batalla, a quien siempre recuerda con un gran cariño, con una sonrisa; además de representar a diferentes equipos en varios torneos como 11 tigres de Tránsito, Cebollitas, Futuros Ídolos, Unión de Alicia. Se inició en la competencia de la Liga Regional de Fútbol San Francisco en el Club 8 de Diciembre de Villa Concepción, allí jugó tres años hasta pasar al Deportivo y Cultural, en la verde cosechó logros importantes como el antes mencionado y fue el goleador de la categoría Juvenil en 2021.

Estuvo también en la órbita de Sportivo Belgrano, llegó a entrenar en el Club de Bario Alberione pero la pandemia le jugó una mala pasada y no pudo seguir. A fines del año pasado y este realizo pruebas en Temperley donde se desempeña en la actualidad, lógicamente el cambio de vida es grande, desde lo cotidiano a las costumbres de un deportista de alto rendimiento.