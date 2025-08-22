Bomberos de Arroyito se suman para combatir el incendio en Colina Marina

Pasadas las 20 hs. del viernes 22, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos de Arroyito partieron para unirse junto a varios cuarteles de la Regional 1, para sofocar en el incendio forestal en zona El Porvenir, jurisdicción de Bomberos Voluntarios de Colonia Marina.
Viajaron los efectivos Cabo 1 BV Villarreal Juan Cruz y Cabo 1 BV Micheli Iván, que viajan en Movil 12 de Bomberos Voluntarios de Tránsito junto a los BV Ferreyra Jeremías y Goyenechea José.
El siniestro comenzó el jueves y fue impulsado por el fuerte viento norte, afectando campos de pasturas, espartillos y monte nativo. Este viernes debido a la rotación y fuertes vientos del sur comenzó a expandirse en dirección contraria alcanzando más de 400 hectáreas.
Estos bomberos se sumarán a los efectivos de cuarteles cercanos que ya se encuentran luchando para controlar el foco ígneo, aprovechando las condiciones climáticas nocturnas.
Imágenes de incendio: Bomberos Balnearia.