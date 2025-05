Augusto Schott fue el capitán de Talleres en Sao Paulo por Copa Libertadores

El defensor de nuestra ciudad fue de lo mejor de su escuadra en los primeros 6 meses del 2025 que no fueron nada positivos en cuanto a los resultados colectivos y que derivaron en la llegada del tercer entrenador en el proceso, Diego Cocca; si bien los anteriores fueron internos. Augusto no solo se ganó un lugar entre los “once” ya que no arrancó siendo titular, también se convirtió en el capitán del equipo.

Diego Cocca es el nuevo DT de Talleres.

La T cayó 2 a 1 ante el Tricolor paulista en el Morumbí por la sexta fecha del Grupo D y quedó al margen del segundo torneo en importancia debido al empate de Alianza Lima ante Libertad. El equipo de Mariano Levisman jugó de igual a igual, pero cayó en la sexta fecha del Grupo D. Sabino y Luciano marcaron para el local, mientras que Federico Girotti había empatado transitoriamente.

Talleres y su partido en Brasil por Copa Libertadores. (Prensa Talleres).

El Matador necesitaba que Alianza Lima no lo superara en puntos o en la diferencia de gol en caso de igualar en cantidad de unidades. No obstante, la igualdad 2 a 2 de los peruanos ante Libertad dejó a la T como último de la zona y sin chances de entrar a los 16avos de la Sudamericana.