Arroyito: una mujer sufrió heridas graves tras chocar con su motocicleta un árbol caído

Durante la jornada del sábado 27 en horas de la madrugada, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito toman conocimiento mediante llamado a línea de emergencia 101 sobre un accidente de una motocicleta.

El siniestro ocurrió en calle 25 de Mayo al 1400, donde una mujer de 27 años de edad, que se conducía en una motocicleta marca Guerrero 110 cc, choca contra un árbol caído a causa del temporal.

En el lugar se hace presente el Servicio de Emergencia trasladándola al Hospital Municipal donde le diagnosticaron lesiones graves, afortunadamente no corriendo riesgo su vida. Se labran actuaciones sumariales correspondientes.