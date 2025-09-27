Integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos de Arroyito debieron trabajar arduamente ante las inclemencias de vientos fuertes y lluvia abundante que generaron varios problemas en la ciudad.

Alrededor de la 1:30 hs. con la llegada del temporal en el cuartel comenzaron a recibir llamados a la línea de emergencia con diferentes emergencias.

Un incendio en tendido eléctrico que luego se propagó a un tablero y medidor de una vivienda. Al lugar se dirige Móvil 22 quienes constatan el siniestro. En la casa se encontraban 4 mayores de edad y un infante sin lesiones. Se extingue el incendio y se corta suministro eléctrico en colaboración con personal de CESPAL. Se demarca la zona por precaución.

Arduo trabajo de Bomberos Voluntarios de Arroyito por el temporal de viento y lluvia

En simultáneo, reciben aviso de una voladura de techo que comprometía surtidores en una estación de servicio ubicada en El Fuertecito. Acude Móvil 11, no constatando mayores complicaciones en el lugar.

También el temporal generó accidentes vehiculares y es por que los móviles 18 y 26 acudieron a los mismos:

*Una camioneta que impactó contra un árbol caído sobre Ruta E52, en la que afortunadamente no se tuvieron que lamentar personas lesionadas.

*Caída de motocicleta causada por otro árbol caído, con su conductora lesionada en el lugar. Se colabora con personal del Hospital Municipal en su atención para su posterior traslado.

Por otro lado se brindó respuesta a numerosos llamados indicando árboles y postes de tendido eléctrico y telefónico caídos sobre vía pública y rutas de la zona. Se liberan varias calles dentro del ejido urbano y se libera Ruta 19 por árboles caídos a la altura de El Hostal y en El Fuertecito.

Cabe destacar que se recibió el apoyo de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Tránsito, colaborando con liberación de calzada por árbol caído en Ruta 19 KM 230 (Altura puente de río xanaes).

En operativo estuvo a cargo de la Jefatura del Cuerpo Activo con comando de operaciones instalado en nuestra central. Recibimos además colaboración de Policía y Guardia Urbana.