Arroyito: un herido leve tras una pelea entre parejas en la vía pública

Trabaja en el hecho la Fiscalía de Instrucción.

Hugo Schiavoni
12 de agosto de 2025,

Los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito, luego de un llamado a la línea de emergencia debieron acudir al sector sur de la ciudad debido a un problema en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados toman conocimiento de una pelea entre parejas en la vía pública, en el sector sur de la ciudad, identificando una de las partes, todos mayores de edad.

Luego del hecho, una de las partes presenta lesiones leves por lo que se inician actuaciones sumariales, con intervención de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.

