Arroyito: robaron la bandera de su hermano fallecido ex veterano de Malvinas, y espera que la devuelvan

Días atrás pudimos dialogar con Rosa Camaño locutora de radio y referente del Tango en Arroyito y la región, donde nos transmitió la angustiante situación por la que está pasando, luego de que sufriera la desaparición de la bandera Argentina que era propiedad de su hermano, ex veterano de Malvinas que falleció días atrás.

Rosa tiene un ropero comunitario, en Peñaloza 573 en el sector sur de Arroyito, donde coloca ropa para aquellos que lo necesitan, y en el lugar donde tan orgullosamente colgaba la bandera que le dejó su hermano el soldado Miguel Camaño ex combatiente que sufrió las secuelas y padecimientos en su salud, luego de la guerra del Atlántico Sur.

Miguel Camaño - Rosa Camaño pide que le devuelvan la bandera de su hermano ex combatiente de Malvinas Foto: Facebook Personal

Rosita le comentaba a Vía Arroyito, “yo la colgué en el perchero solidario donde están las donaciones de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y nunca lo dejo solo, siempre atiendo a los que necesitan algo, y una tarde hace casi un mes tuve que atender a una persona y fue ahí cuando desapareció”. Rosa evita la utilizar la palabra robo, porque como dice ella “quizás se la llevaron y no se dieron cuenta de todo lo que significa para mí”.

Continúa “la puse bien atada, como si fuera el corazón de mi hermano, que quienes la vieran la besaran o que le rezaran a mi hermano, esa era la intención, de tener un héroe de Las Malvinas acá en Arroyito, un ex combatiente, y esa bandera que me la hayan llevado me trae tanto dolor, porque envolvió el féretro donde llevaron a mi hermano el día que falleció”.

Miguel y Rosa Camaño pide que le devuelvan la bandera de su hermano ex combatiente de Malvinas Foto: Facebook Personal

Transmite el dolor de esta perdida, que para algunos quizás sea irrisorio, cuando baja su cabeza tratando de encontrar la explicación a este robo, “no quise hacer denuncia, porque viene mucha gente que necesita ropa, pero tengo alguna presunción, ese viernes a la mañana cuando me levantá ya no estaba más. Tengo un gran dolor en el alma, porque esa bandera era de un héroe, de todos los argentinos, el orgullo que siento por mi hermano no pueda aplacar la angustia de no tener mas su bandera”.

“Ha muerto hace poco mi hermano (quien estaba radicado en Rosario) y es lo único que quise traer, era colocarla ahí para que iluminara, para que sea mi sol, para acordarme de él cuando la viera y me la robaron. Yo pido que la persona que la llevó no me la entregue en las manos, que la deje en la puerta, en la ventana, que la deje ahí, para que vuelva a ocupar el lugar que se merece y mi hermano descanse en paz. Pensé que la iba a devolver, pero ha pasado casi un mes ya”.