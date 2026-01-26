Arroyito: dos detenidos con una replica de un arma y otro con un cuchillo

Durante el cierre de la semana, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito debieron acudir por dos hechos que tuvieron como final anticipado la detención de 3 personas.

El domingo 25, en horas de la madrugada personal policial es alertado sobre unos sujetos que intentaban robar una motocicleta.

Llegan al lugar los uniformados y proceden a la aprehensión de los mismos, tratándose de un joven de 17 años y otro de 19 años. Al realizar palpado, se observa entre la ropa de uno de ellos una réplica de Arma, procediendo a la detención.

El lunes 26 en horas de la madrugada, efectivos son alertados por un vecino que frente a su domicilio se encontraba un hombre realizando amenazas.

Al llegar personal policial este último emprende su huida, logrando la aprehensión del mismo metros más adelante, tratándose de un joven de 20 años de esta ciudad, que tenía entre sus pertenencias un cuchillo.

Los detenidos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Feria.