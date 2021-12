Alberto Ambrosio de la localidad de La Tordilla, legislador por el bloque Juntos por el Cambio, es uno de los que acompañó el Proyecto aprobado en la Legislatura de Córdoba presentado por Orlando Arduh, y que posibilita que el juego online sea legal en nuestra provincia. Además de Ambrosio, también apoyaron el mismo Silvia Paleo, Darío Capitani y Raúl Recalde.

//Ver también: Ya es legal el juego online en Córdoba: qué implica la aprobación

En su alocución, que fue de manera virtual en la Sesión, Ambrosio dijo “creo que ha sido absolutamente grosera la especulación que usó Hacemos por Córdoba de guardar silencio cuando sabían que querían acompañar y era algo que se podía discutir y profundizar, con el ánimo de generar una explosión interna”.

Alberto Ambrosio Juntos por el Cambio Foto: Facebook personal

“Yo les quiero aclarar una cosa, yo no soy autor del proyecto, pero si soy firmante y no le saco el cuero, lo acompaño. Me pareció que era un tema que valía la pena discutirlo, era un proyecto que sabía que iba a despertar alguna polémica lo que no medí era el impacto que iba a tener de manera política, entonces se embarró la cancha”.

“La prensa direccionó todas las críticas hacia los autores del proyecto y toda la presión hacia los partidos de los autores del proyecto para que no se expresaran, nunca dijeron nada de uds. que tenían que aportar los votos, para que este proyecto salga. No voy a sacar el cuero, pero tampoco me voy a guardar la verdad de lo que siento”.

//Ver también: Fuerte comunicado en rechazo al juego online en Córdoba: “Impacta de lleno en la economía de las familias más vulnerables”

“Mi trayectoria no es cuantos cargos ocupé, mi trayectoria es mi nombre y el de mi familia, la balas de la política duelen pero mis hijos sangran, por eso me duele que se golpee tan bajo y apele a cuestiones de descalificación personal que nada tienen que ver con los proyectos.

“¿Esto es un negocio? evidentemente detrás de cualquier licitación o detrás de cualquier concesión hay negocio. Si hay negocio que hay que hacer, activar los mecanismos de transparencia que garanticen que el proceso sea transparente y quien viola el proceso de transparencia hay que cortarle la mano en términos literales llevándolo a la justicia, esto es lo que hay que hacer.”

Continuó expresando Ambrosio “estoy enojado con Hacemos por Córdoba, por muchos tratamientos, esto es grave, también perdieron el 10% los jubilados cuando se trató la ley de jubilación”. Sobre el proyecto agregó “acá hay un tema que yo creía que lo podíamos discutir, estoy convencido que lo podíamos discutir, que lo podíamos enriquecer, y estoy convencido que hay que regularlo, pero no estoy convencido porque estoy robando o estoy matando, no se equivoquen, no pueden pensar que uno esté convencido porque lo puede regular, esté metiéndole la mano en el bolsillo a los pobres o matando, la barbaridad que se dijo, a los chicos que tienen tratamientos oncológicos, es una locura, ¿se dan cuenta el nivel de locura a la que hemos llegado?”.

“Conozco la realidad desde adentro, porque tengo un familiar con ludopatía que es un problema serio, todos hablan de la ludopatía, no estamos promoviendo la ludopatía con una ley, se equivocan, el ludópata necesita más que nadie de la clandestinidad, de la mentira, del ocultamiento, y de la marginalidad para poder desarrollar su propia adicción y él lo sabe, y la regulación lo ayuda sin que lo sepa”.