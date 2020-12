La mamá de Benjamín Iñigo, el nene de 3 años asesinado de un tiro en el pecho en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, aseguró este lunes que los atacantes “tiraron a matar” y que “pudo haber más víctimas” si no fuera porque otros dos disparos que realizaron “no salieron”.

“Ellos tiraron a matar”, aseguró esta mañana Melina a la prensa, al recordar el episodio en el que fue asesinado su hijo.

“Le digo a mi marido, ‘uh están robando...’ Lo primero que hicimos fue cerrar la puerta y no me di cuenta y mi hijo quedó atrás y ahí es donde ellos disparan (...) hay dos tiros que no salieron porque sino tendríamos otra víctima”, expresó la mujer.

Melina aseguró que los asesinos de su hijo “son del barrio” y “menores” y que por ese motivo “los van a largar”.

“Yo misma los voy a matar, son de acá del barrio, viven a siete cuadras”, agregó en referencia a los detenidos, quienes, aseguró, “roban a los vecinos” y luego “suben fotos con armas y la plata que le sacan a los trabajadores” porque “saben que entran y salen”.

“Tengo una nena de dos años que me pregunta por el hermano y no tengo nada que decirle”, continuó Melina entre lágrimas, al tiempo que recordó que su hijo recibió “un solo disparo”, tras lo cual la “miró y se desvaneció” y a pesar de que enseguida lo llevaron al hospital “no pudieron hacer nada por él”.