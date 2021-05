En las últimas horas circuló la información de que un multimillonario, dueño de un equipo de la segunda división de China, obligó al entrenador del club a que utilice como futbolista a su hijo de 126 kilogramos. Y ahora se filtraron imágenes del debut del joven.

Es un hecho que llama la atención. Zibo Cuju FC fue adquirido por He Shinua, un inversor de 35 años que depositó su fortuna en la institución para hacer negocios, aunque no le está yendo muy bien: en cinco fechas, su equipo está último con un punto, recibió 10 goles y convirtió tan solo dos.

Cuando arribó, uno de los requisitos, por ejemplo, fue que él mismo debería estar dentro de la lista de jugadores para el DT, Hongyi Huang. Y en las últimas horas le exigió que utilice a su heredero para el compromiso. Al entrenador no le quedó otra que obedecer.

Hasta el momento, solo se sabía que el joven se había hecho cargo de las pelotas paradas, puesto que por su peso, se le imposibilitaría realizar muchos movimientos propios del fútbol.

No obstante, en el video que se filtró, se puede ver que el hijo de He Shinua, quien ingresó a los 74 minutos del encuentro con la número 7, no solo era el ejecutante de los tiros libres. Intentó asociarse con sus compañeros, aunque se lo notó falto de ritmo e impreciso.

Así juega el joven de 126 kilogramos