La Eurocopa que quedó pendiente del 2020 comenzará casi en simultáneo con la Copa América. Muchas selecciones presentarán a los mejores futbolistas del mundo pero otros pesos pesados quedaron afuera. Sergio Ramos no jugará el torneo y España pierde a su capitán.

Luis Enrique, entrenador de “La Roja”, decidió no incluir a Ramos en la lista definitiva para la Euro por su arrastre en enfermería en 2021. “No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No ha sido fácil. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo. Fue difícil y duro”, confesó el ex entrenador del Barcelona.

El DT aprovechó la oportunidad para darle un consejo “egoísta” al defensor del Real Madrid. “Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, pero veo claramente que es una decisión que busca lo mejor para el grupo. Le recomendé que fuera egoísta y se recuperase al 100% para seguir jugando en su club y en el futuro en la Selección”, dijo Luis Enrique.

El seleccionador, por los cambios que propuso la UEFA, podrá realizar modificaciones en la lista definitiva de convocados por lesión o por casos de Covid-19. ¿Mantendrá Luis Enrique su postura con el capitán Ramos?

Qué otros cracks se pierden la Euro 2020

La ausencia de Sergio Ramos pegó fuerte en España pero no será la única figura sin acción en la Eurocopa.

Zlatan Ibrahimovic no llegará a competir con Suecia, Marco Reus y Marc André ter Stegen no están en la lista alemana y Virgil Van Dijk no logró recuperarse para ayudar a Holanda.

La Euro perderá dos de los futbolistas de más alto nivel mundial porque sus Selecciones no accedieron a la clasificación del torneo. Erling Haaland y Jan Oblak se perderán la Copa ya que Noruega y Eslovenia no pasaran al cuadro principal.