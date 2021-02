Sergio Lapegüe continúa internado desde hace más de dos semanas en la terapia intensiva del Sanatorio Juncal de Temperley, luchando contra el coronavirus. El conductor, que es asmático, tuvo complicaciones en el cuadro y los médicos recurrieron a un casco llamado “helmet” para evitar intubarlo. Ahora se encuentra con una cánula de alto flujo de oxígeno.

A través de su cuenta de Instagram, este miércoles el periodista de TN, ElTrece y La100 describió cómo se siente y relató su lucha contra el Covid-19, a la que calificó como una “pesadilla”.“La vida acá es así. No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir. Y ahora están dominados y manejados por el COVID”, escribió.

“El que logra respirar gana. El que sabe esquivar los golpes a la larga termina venciendo. Por eso a todos los amigos que preguntan y que por obvias razones no puedo responder... Ahora que pude agarrar el cel les digo que estoy peleando hasta el final”, expresó en su extenso mensaje y agradeció a todos los que le envían su apoyo.

Una imagen de cuando usó el casco para oxigenar.

La publicación de Lapegüe recibió comentarios de aliento de miles de personas que vienen siguiendo su caso, que se muestran esperanzados con su recuperación y le escriben que están rezando y haciendo fuerza por su salud.

El mensaje completo de Sergio Lapegüe

“Hola amigos queridos, estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia.

Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los q piensan, los q llaman. Se que son miles. Gracias de corazón.

Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón. Y a veces aparece. El optimista por naturaleza a veces no puede serlo siempre. Y lo admito. La vida acá es así. No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir. Y ahora están dominados y manejados por el COVID. Solo por ahora. Si, el tiene el control, pero yo tengo el control de mi mente.

El conductor con su hija, Micaela, que recientemente le escribió una emotiva carta. Gentileza: Radio

Es una pelea fuerte en medio del ring. El que logra respirar gana. El que sabe esquivar los golpes a la larga termina venciendo. Por eso esté mi mensaje a todos los amigos que preguntan y que por obvias razones no puedo responder. Ahora q pude agarrar el cel les digo que estoy peleando hasta el final.

Esto es el día a día. Esta foto es mi actitud. Aquí estoy con una cánula de alto flujo de oxigeno. Todo es nuevo. Mi vida será diferente. Aprender a respirar será mi gran desafío. Por ahora con el oxigeno que es mi más Preciado aliado y con el afecto de mi familia y de todo el personal médico de la Juncal. Gracias.”