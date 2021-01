“El nerviosismo por ser asaltado no puede justificar el accionar negligente en un accidente”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en referencia al caso de la legisladora Carolina Píparo y su esposo Juan Ignacio Buzali, que embistieron a dos motociclistas la noche de Año Nuevo.

“La diputada dice que tuvo un accidente, y un accidente es un hecho fortuito que lo puede tener cualquiera. Eso no es reprochable siempre y cuando se respeten las medidas que cualquier ciudadano debe cumplir: no ir a exceso de velocidad, no ir alcoholizado, hacerse cargo de los lesionados”, sostuvo Berni en TN.

“Aparentemente esto no pasó; se vio en las cámaras que un vehículo arrastró a una moto 300 metros y se dio a la fuga. La fiscal tendrá que determinar si ha mentido o no”, apuntó.

En ese tono, sostuvo que “nadie puede dudar de un asalto, del nerviosismo que siente una víctima cuando es asaltada”, pero analizó que “eso no puede justificar el accionar negligente e imprudente en el accidente”.

“Si fue negligencia, imprudencia o tentativa de homicidio lo determinará la fiscal con todos los elementos de prueba que se están verificando”, expuso el ministro bonaerense.

Más tarde, Berni planteó que, “capciosamente, la Municipalidad de La Plata, que tiene la responsabilidad de hacerle la alcoholemia, no se la hizo” y luego, señaló que la provincia está trabajando para “encontrar a los delincuentes que la asaltaron”.

Con información de Télam.