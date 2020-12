Rodríguez Larreta habló en una reunión virtual convocada por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri y de la que participaron más de mil dirigentes del principal espacio opositor. “Podemos ganas la elección en todo el país”, coincidieron ambos. “No estamos para un proyecto testimonial, estamos en un proyecto de poder, porque es desde allí donde se cambian las cosas”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

Camara de Diputados Mario Negri Sesi�n impuesto a la riqueza Foto Federico Lopez Claro FEDERICO LOPEZ CLARO

“Defiendo la unidad de un espacio que aspira a ganar las elecciones, que aspira a ser mayoría y que, por ello, necesariamente tiene voces diferentes, no todos pensamos igual. Hay que entender que tenemos responsabilidades diferentes quienes gobernamos las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellos que tienen un rol en el Parlamento y en las conducciones partidarias”, detalló Rodríguez Larreta.

También, manifestó que “es un golazo la unidad de ‘Juntos por el Cambio’” e insistió: “Estamos más unidos que nunca, luego de un año muy difícil para todos los argentinos. Se ha trabajado muy bien en el Congreso Nacional. Lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión. La unidad no está en riesgo, pero hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias. Hay que regarla todos los días”.

Rodriguez Larreta, en reunión virtual de Juntos por el Cambio La Nación

“Aquí no sobra nadie. No es que uno se incorpora y otro sale. Es una conjugación de experiencias, de gestión, de vinculación con la sociedad, de pensamientos diversos. Estos mil dirigentes que están hoy acá son agentes ante la sociedad. Nuestra prioridad es la unidad en la diversidad. La elección de 2021 nos hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder. La Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo”, remarcó.

En ese mismo sentido, destacó que “el valor de la unidad ya no es patrimonio únicamente de los dirigentes”, sino que es “una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder en la Argentina” y agregó: “En medio de la pandemia se avanzó sobre el Poder Judicial y sobre el Congreso. Nuestro orden de prioridades está en fortalecer la democracia y controlar como corresponde”.

“No estamos de acuerdo con derogar, ni suspender las PASO”, dijo el jefe de Gobierno porteño. Tanto Rodríguez Larreta, como Negri, se manifestaron en desacuerdo con el planteo de los gobernadores de suspender las PASO bajo argumentos centrados en la pandemia de coronavirus y en que los recursos destinados a las elecciones podrían redirigirse, por ejemplo, a la compra de vacunas.