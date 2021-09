Ricardo López Murphy adelantó una posible medida de parte de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones generales del 14 de noviembre. Se trata de que los candidatos del partido fiscalicen en mesas y escuelas.

“Cada uno de nuestros candidatos va a ser fiscal y lo va a ser desde la primera de la lista hasta el último”, señaló el dirigente opositor en LN+. Tras las PASO, López Murphy se integró en la lista de María Eugenia Vidal, a pesar de haber perdido la interna.

Dio los motivos por los cuales se tomó esa decisión: “Primero, para dar el ejemplo y segundo porque queremos transmitir esa visión de que esta elección es decisiva y el riesgo que corremos es que haya maniobras, cuestiones que desluzcan la transparencia del comicio.

María Eugenia Vidal encabeza la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad. web

Será fiscal de mesa, al igual que Sandra Pitta y Roberto García Moritán, que eran quienes lo acompañaron en la precandidatura, según consignó Clarín.

Si bien solo se supo que serán fiscales los primeros nombres de lo que fue su lista, el hecho de haber mencionado “desde la primera” hace creer que María Eugenia Vidal y quienes la acompañan también hagan lo propio.

“Hay una idea avanzada de que todos tienen que colaborar con la fiscalización para cuidar el voto”, comentó una fuente del PRO a Clarín. “Hubo una gran movida con eso (de ser candidatos y fiscales), con la intención de encolumnar detrás a la militancia”, especificó otra voz de la oposición.

El cruce entre Ricardo López Murphy y José Ignacio de Mendiguren

El candidato a diputado se cruzó en TN con el presidente del Banco de Inversión y Desarrollo y discutieron posibles salidas de la crisis económica del país.

“Estamos en una situación de gran fragilidad por la falta de reservas y por una estrategia de atraso cambiario que me parece inconducente a los problemas de la Argentina”, señaló el economista liberal.

“¿Vos sabés cuál era el verdadero déficit fiscal de la década del 90? El sistema previsional, cuando le sacamos 43 mil millones de dólares al sector público para pasárselos al sector privado”, respondió el dirigente del Frente de Todos, haciendo referencia al paso del Bulldog como funcionario de Fernando De La Rúa.

“Vos querías dolarizar la economía“, acusó el titular del BIDE. Sin embargo, el exministro de Economía se defendió: “Yo nunca propuse eso, no me atribuyan lo que no es cierto”.

“A dos años del programa de 2001, el 27 de abril del 2003, perdí la presidencia por muy poquito. Eso fue porque la sociedad reconoció que ese esfuerzo hubiera evitado la catástrofe en diciembre y enero de 2001″, recordó el candidato a diputado de Juntos por el Cambio.

Sobre el resultado de las PASO, el presidente del BIDE justificó que “no hay en América un solo gobierno que haya ganado una elección en la postpandemia”.