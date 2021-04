Agentes de Prefectura hicieron bajar de un colectivo a una mujer que viajaba hacia sur de Conurbano junto a sus tres hijos y no tenía permiso de circulación. Tuvo que intervenir la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Frederic ordenó que volvieran a subir a la familia al colectivo y les permitieran continuar su viaje. La funcionaria se había acercado al lugar para supervisar los controles al transporte público.

“Volvíamos del hospital. No sé cómo voy a hacer”, contó la mujer en diálogo con Crónica TV.

El hecho ocurrió este viernes, poco después de las 20, sobre el Puente Pueyrredón, en el primer día de las nuevas restricciones de circulación dispuestas por el Gobierno para intentar frenar la segunda ola de coronavirus.

Sabina Frederic en Puente Pueyrredon durante los controles en Amba , en la ciudad de Buenos Aires. Foto Clarin

“Me dijeron que vaya hasta algún otro lugar para ver si podía tomar otro colectivo”, relató la mujer, que ya había comenzado a caminar por el Puente para atravesar el Riachuelo, con dirección a Avellaneda.

“Dimos la indicación de que eso no vuelva a ocurrir. Cuando una persona, sobre todo con niños, está en una situación de infracción, hay que pedirle que no lo vuelva a hacer, labrarle una infracción y no hacerla bajar”, dijo Frederic.

Y aclaró: “De 8 a 6 sólo pueden circular quienes son esenciales. Y eso lo define la tramitación del certificado único de circulación. Eso rige tanto para el transporte público como para particulares. También pueden viajar quienes tienen una emergencia o están volviendo del trabajo”.