El 2020 fue un año muy movilizante para Noelia Marzol. La bailarina, que se lució en el ámbito laboral con su participación estelar en “Sex, una experiencia virtual”, se separó de su novio Ramiro Arias en medio de la cuarentena, pero pocas semanas después volvieron a convivir. Luego de ese traspié, llegaron las buenas noticias: la bailarina confirmó a mediados de noviembre que está embarazada de su primer hijo y ahora también dio a conocer que ¡se va a casar!

A mediados de noviembre, Noelia escribió en Instagram: "Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijx. Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia." (Instagram/@noeliamarzolok)

La novedad llegó a los medios a través de Andrea Taboada, una de las panelistas de “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece). “Se comprometieron el fin de semana, muy en secreto, íntimo. Ya tienen su cintillo, su anillo y ya tienen planeado el casamiento”, explicó.

Recientemente, Marzol ya había expresado que tenía ganas de contraer matrimonio con Arias y algunas fuentes aseguraban que lo haría antes de fin de año. Fue luego de anunciar su embarazo cuando había respondido en diálogo con Ciudad Magazine si planeaba casarse: “La verdad es que está en segundo plano. Pero estamos con ganas aún. Seguramente nos casemos con panza por Civil y haremos una pequeña fiesta muy íntima en el campo de mis viejos”.

Noelia Marzol y su novio Ramiro Arias (Foto: Instagram)

La joven de 33 años, está en pareja con el deportista desde fines de 2019, actualmente cursa su tercer mes de embarazo. Este mismo lunes decidió dar a conocer el sexo del bebé durante un móvil con “Pampita Online”, el ciclo que conduce Carolina Pampita Ardohain en Net TV.

“Hoy me entregaron el resultado. Les voy a dar la primicia: es un... nenito. Tengo un nombre en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida”, reveló.

Entonces, Pampita le consultó: “¿Es de esos nombres raros que ponen los famosos?” y Noelia añadió: “Rarísimo que no se escuchó nunca, no es. No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre”.

Noelia Marzol con su pancita de tres meses y medio. (Instagram/@noeliamarzolok)

En su Instagram, Noelia confirmó ese mismo día que esperaba un niño. Entonces, sus seguidores aventuraron los posibles nombres. Algunos de los pintores más famosos que tuvo la etapa renacentista son: Leonardo da Vinci (1452-1519), El Greco (1541-1614), Alberto Durero (1471-1528), Sandro Botticelli (1445-1510), Rafael Sanzio (1483-1520), Pieter Brueghel (1525-1569), Tiziano Vecelli y Michelangelo Buonarroti (1475-1564).

Ahora, resta conocer cuál será la fecha del casamiento de la pareja y conocer los detalles de la ceremonia.