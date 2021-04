Karina Gao anunció a través de las redes sociales la llegada de Teo, su tercer hijo. La cocinera vivió un embarazo complicado debido al contagio del coronavirus que la llevó a estar internada y en coma durante 12 días.

La feliz noticia se dio antes de lo pensado, ya que la chef de Flor de Equipo esperaba la llegada del pequeño para el último día de abril. Sin embargo, Teo se adelantó y nació el mismo día del cumpleaños de sus hermanos mayores.

Nació Teo, el tercer hijo de Karina Gao. (Instagram/monpetitglouton) | (Instagram/monpetitglouton)

En realidad, la cocinera se encontraba celebrando en su hogar una pequeña fiesta de cumpleaños para sus gemelos cuando comenzó a sentir las contracciones. “¡Efectivamente hoy es el mejor día! Teo no se quería perder la fetichola”, aseguró Karina Gao.

Nació Teo, el tercer hijo de Karina Gao. (Instagram/monpetitglouton) | (Instagram/monpetitglouton)

Al ritmo de “Wonderful Tonight” de Eric Clapton y recargado de mucha emoción, así fue el nacimiento de Teo Pietro, el nuevo integrante de la familia de la chef. El bebé nació con 2,8 kilos y permaneció junto a su madre tras el parto.

“Estoy totalmente embobada”, confesó la popular chef, quien celebró junto a sus seguidores en Instagram la feliz noticia con una foto.

Karina Gao habló sobre las secuelas del coronavirus

La cocinera se refirió recientemente a las secuelas y a su recuperación tras pasar varios días internada debido al coronavirus.

“Soy muy sana, no fumo, no como mal, no tengo enfermedades. Lo que pasó realmente no me lo esperaba, pensaba que si me agarraba, me iba a agarrar muy leve”, explicó en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Karina está casada con un francés y antes de la llegada de Teo ya era mamá de gemelos. (Foto: Karina Gao)

“Estuve más tiempo en recuperación que lo que pasé internada, hace casi dos meses que estoy en recuperación y llevo recién el pulmón al 50%, antes me funcionaban los pulmones al 100%, yo era muy sana. No es joda realmente”, afirmó Gao.