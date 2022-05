El italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), vencedor este domingo del Gran Premio de España de MotoGP, aseguró que “fue una de” sus “mejores largadas con esta moto y todo salió perfecto”. Bagnaia dominó en Jerez, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), nuevo líder del campeonato, mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia) completó el podio en el circuito andaluz.

Continúa Bagnaia: ”Siempre tengo dificultades para no levantar la rueda en la largada, pero hoy lo cuadramos todo muy bien, me cerré en la curva 2 porque sabía que me pisaba los talones Quartararo, y tenía también miedo de la salida de la curva 12 porque sabía que el año pasado él ahí era rapidísimo, así que procuré cerrar la puerta, ya que sabía que Fabio era el hombre a batir hoy, pero en cuanto a ritmo tenía claro que el problema iba a ser la presión del neumático delantero por las temperatura, y por eso necesitaba ir adelante”.

”Hoy, era difícil ir más rápido porque la moto se me deslizaba mucho de detrás y el tren delantero se me cerraba muchas veces”, recalcó Bagnaia. ”La verdad es que era más optimista durante los tests invernales, pero al llegar a la primera carrera nos dimos de golpe con la realidad, que era bastante distinta, y empecé a tener bastantes dificultades”.

“Pero creo que hicimos algo positivo, que fue no tratar de adaptar esta moto a mí sino dejarla igual y vi que necesitaba un estilo de pilotaje diferente”, dijo. Y amplió: “Ahora, puedo ir más rápido en las curvas; necesitaba un estilo distinto y he conseguido adaptarme y volver a mi mejor forma, como estaba el año pasado, y me gustaría continuar en esta misma línea a partir de ahora, sin perder demasiados puntos porque después de seis carreras, estar 33 puntos por detrás es bastante”, explicó el piloto de Ducati.

Sobre sus problemas físicos con el hombro, Pecco Bagnaia reconoció que “estaba más preocupado por la carrera, porque esta mañana en el warm-up no tomé analgésicos y me costaba; y en la última parte de la carrera, me costó aún un poco más porque todas las frenadas fuertes son a la derecha, salvo en la última curva, y en la 6 era muy difícil parar la moto porque parecía como si alguien me estuviese presionando en el hombro, y era muy doloroso. Después de la carrera siento más dolor, pero está bien que sea ahora”.

En lo que a su primera victoria de la temporada se refiere, Bagnaia dijo que le cae “muy bien, porque ha llegado después de un periodo difícil, pero no hemos dejado de trabajar nunca, desde el comienzo de la temporada, y por fin después de tanto trabajo arduo en casa y aquí, empezamos a demostrar el potencial que nosotros ya sabíamos que estaba ahí en esta moto, pero que nos costaba demostrar. Así que hoy es un día fantástico y la victoria ha sido fantástica”.

Moto2 y Moto3

El japonés Ai Ogura lideró de inicio a fin este domingo en el Gran Premio de España de Moto2, logrando su primera victoria en el Mundial. El piloto nipón, que llegó al circuito andaluz en el segundo puesto del campeonato después de dos podios en las primeras cuatro carreras, salió desde la pole por primera vez, y terminó por delante del español Arón Canet, que cruzó la bandera a cuadros a 2 segundos y medio.

Canet, operado el pasado lunes en el brazo luego de una caída en el GP de Portugal el día anterior, corrió este domingo con una férula protectora. El italiano Tony Arbolino fue tercero, con el español Augusto Fernández cuarto. Y el también italiano Celestino Vietti fue sexto, lo que le bastó para conservar el liderazgo del Mundial, por delante de Ogura.

En Moto3, la victoria fue para el español Izan Guevara (Gasgas). En tanto, su compatriota Sergio García (ESP/Gasgas), segundo en el Gran Premio, se colocó como único puntero del Mundial de la cilindrada menor.

La próxima fecha de MotoGP será el Gran Premio de Francia, el 15 de mayo.