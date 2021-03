“La ex presidenta no está bien, no sé si alguna vez lo estuvo”, señala Mauricio Macri en el capítulo inicial de su libro “Primer Tiempo”, al que Infobae accedió a un adelanto exclusivo. En el fragmento, el ex mandatario asegura que “ya durante sus mandatos notaba un padecimiento interno muy grande”.

“Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que sólo ella debe saberlas. La psicología de cada ser humano es muy compleja. En mi caso, después de la experiencia de haber estado secuestrado opté por el psicoanálisis, precisamente, para alejarme de todo tipo de construcciones artificiales y poder entenderme todo el tiempo”, asegura Macri.

El ejemplar consta de 300 páginas en las que Macri habla de su gestión.

“Pero ella es una persona que hoy es toda una construcción artificial o irreal. Ella cree de verdad, se ha convencido, de que todos sus problemas con la Justicia son producto de decisiones arbitrarias de los medios y los jueces. Jamás en mi vida me preocupé por una sola causa de ella, no hablé con ningún juez acerca de sus causas”, argumenta.

El ex jefe de Estado lanzará esta semana la publicación en la que vuelca revelaciones sobre sus cuatro años de mandato en la Argentina. El ejemplar consta de 300 páginas en las que, según el propio Macri, se podrán conocer detalles de lo que vivió como máximo mandatario en primera persona.

El libro será presentado el jueves 18 de marzo a las 18 horas en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires (ubicado en Avenida Figueroa y Pueyrredón). Saldrá a la venta en las librerías de todo el país el miércoles.

Editorial Planeta lanzó la preventa a través de MercadoLibre, aunque quienes lo compren por ese medio lo recibirán en su casa recién el miércoles. El precio es de $ 1.690.

“Este libro es el resultado de más de un año de reflexiones sobre mi presidencia. En sus páginas cuento la historia tal y como la viví. Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo. Es el relato de nuestros aciertos pero también de nuestros errores y, sobre todo, de lo que aprendimos juntos en este primer viaje hacia una Argentina del respeto, más libre, más moderna y democrática”, comienza describiendo el ex mandatario en la contratapa de su libro.

“‘Primer tiempo es una invitación a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el cambio, el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos que tenemos la obligación de aprovechar”, continúa.

Al final del texto introductorio, concluye: “Es mi agradecimiento a quienes me honraron con la oportunidad de llevar adelante la tarea más fascinante de mi vida. Pero más que nada, es una manera de continuar con el diálogo con cada uno de los argentinos que no se resignan a vivir en una sociedad sin futuro para sus hijos. Terminó el primer tiempo pero el partido continúa. Y ganarlo depende de todos”.