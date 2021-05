Jonatan Viale recibió el alta, al igual que su familia, tras haber dado positivo de coronavirus hace poco más de dos semanas. El periodista, que recientemente perdió a su papá Mauro Viale por la enfermedad, estuvo internado en la Clínica Suizo Argentina.

“Tenemos el alta”, escribió este jueves en su cuenta de Instagram y agregó: “No fueron días fáciles”.

Viale relató que pasó cinco noches con 39 grados de fiebre: “Estuve unos días muy bien cuidado en la Suizo Argentina. Ahora, en casa. Con la fuerza de mi familia, que es lo único importante”, contó.

También informó que “en los próximos días” estará de regreso en el trabajo, tanto en Radio Rivadavia como en La Nación. “Gracias por la paciencia. Gracias por la contención. Estamos viviendo un espanto. Les pido con el alma que se cuiden mucho”, concluyó en su mensaje, en el que también agradeció a su esposa, Micaela Krolovetzky. “Ya lo sabes, pero sin vos no hubiera podido. Sos todo”, le dijo.

Más tarde, en diálogo con Teleshow, el periodista dio más detalles: “Estoy bien, con un poco de tos y sin fiebre hace varios días. En la Suizo nos trataron muy bien, estoy muy agradecido porque las enfermeras se portaron espectacular. Son cosas que uno las lee pero son de verdad: las enfermeras se portaron genial. En un momento de mucha angustia, te ayudan mucho”, agregó.

Además, contó la importancia de que su mujer estuviera con el. “Ella estuvo, más que nada, para acompañarme. Tampoco yo revestí ninguna gravedad, aunque hubo días no muy lindos: cinco noches con 39 grados de fiebre, en los que la inflamación pulmonar había subido un poco y nos asustó”, relató.

Respecto a la muerte de su padre, Mauro Viale, por coronavirus dijo: “Fue más una situación de angustia por todo lo que había pasado con mi papá. Yo creo que el hecho de lo que paso con mi papá, por lo que estuve hablando con mi psicólogo, me llevó a una crisis de angustia y tuve mucho miedo de pasarla mal. Es un virus muy agresivo, un virus de mierda. Pero mi psicólogo que me ayudó a tratar de darme cuenta de que yo no era mi papá. En un momento lo pensé”, dijo.