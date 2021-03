Tras la votación general del proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias, que obtuvo media sanción este domingo por la mañana, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, debió convocar a un cuarto intermedio para hablar con los diferentes titulares de bloques, después de una denuncia que realizó el diputado Fernando Iglesias, representante de Juntos por el Cambio.

Iglesias aseguró que un legislador oficialista lo agredió físicamente en las instalaciones del Congreso. Dijo que fue empujado y que esa acción lo hizo trastabillar, por lo que pidió que el agresor fuera sancionado.

“Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos, es inaceptable. La violencia física es un límite que no debe cruzarse”, afirmó cuando Massa le dio la palabra.

Iglesias aseguró que Vivero lo agredió físicamente.

“Vamos a saber quién es pero lo que debería avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que está sentado y fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. No merece ser parte del bloque de ustedes”, afirmó Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

Por parte del oficialismo quien habló fue Gabriela Cerruti, que contó que durante la sesión Iglesias publicó en redes sociales un mensaje que la tildaba a ella de loca y dijo: “La verdad es que a las mujeres nos molesta más que nos digan loca que un empujón”.

Quien cerró el tema fue Massa, que confirmó que se pedirá testimonio a quienes vieron el episodio y también las cámaras de seguridad del recinto para identificar a la persona y tomar las medidas correspondientes.

Aunque al principio no identificó al atacante, luego acusó en Twitter al legislador Carlos Alberto Vivero, del Frente de Todos. “Acabo de ser agredido por el diputado Vivero, del Frente de Todos, quien delante de diputados y empleados me empujó violentamente e intentó seguir agrediéndome. Pido la máxima severidad en la sanción. La violencia física es un límite que no debe ser cruzado”, escribió en su cuenta oficial de la red social.

Luego, Iglesias hizo otro posteo, en el que subió una foto del supuesto agresor. “Este es el diputado que me agredió. Vivero, del Frente de Todos, Neuquén”, publicó.

Vivero es diputado por Neuquén y juró a fines de diciembre de 2019 en reemplazo de Darío Martínez, quien renunció al mandato que tenía hasta 2021 para reasumir como diputado hasta 2023.

Tras el incidente, el interbloque de Juntos por el Cambio repudió la agresión física que recibió Iglesias. “El interbloque de Juntos por el Cambio expresa su más enérgico repudio ante la agresión sufrida por el diputado Fernando Iglesias en el homiciclo del recinto por parte de un legislador del Frente de Todos. Este hecho traspasó un límite inquebrantable para la convivencia democrática en la Cámara de Diputados”, expresó en un comunicado.