Tras un comentario realizado por Claudia Villafañe en el programa “Masterchef Celebrity” sobre su relación con Jorge Taiana, se ha especulado que luego de 17 años la madre de Dalma y Giannina se habría distanciado de quien era su pareja.

“Claudia está separada de Jorge Taiana”, afirmó Augusto Tartúfoli en el ciclo “Confrontados”. Tastúfoli relató: “La confirmación sucedió en Masterchef. Mientras cocinaba alguien le preguntó ‘¿cómo estás con Taiana?’, y ella contestó ‘estoy sola’”.

El periodista hizo un pequeño análisis sobre la relación que habrían mantenido Villafañe y Taiana, especialmente en los momentos tan complicados tras la muerte de Diego Maradona. “Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que está sola”.

El comentario de Claudia Villafañe que generó los rumores sucedió durante "Masterchef Celebrity".

Taiana es conocido por ser actor y productor teatral, tiene 52 años y la relación de Villafañe con él siempre se mantuvo con suma discreción, tanto así que eran muy raras las fotos en público de ambos juntos, algo a lo que apelaron dentro del programa. Sin embargo, el periodista aseguró: “Esto no es distanciamiento, es separación”.

La madre de Dalma y Gianinna habría terminado su relación con Taiana.

Pero eso no fue todo, Marina Calabró también habló sobre el inicio de la relación de Claudia Villafañe y Jorge Taiana, dando por fecha el año 2003 cuando se conocieron. Un dato que llamó bastante la atención ya que habría pasado una década entre el inicio y el momento en que Diego estalló furioso por la portada de la revista Paparazzi de 2013.

En las últimas horas, Jorge Taiana decidió hablar sobre los rumores a través de un breve mensaje al medio Clarín, donde habría dado a entender que los rumores eran falsos: “Yo no digo nada. Solo que no me enteré de la separación”.