La salud de Cabito Massa Alcántara preocupa, pero desde su entorno aseguran que se encuentra mejor en lo que se refiere a su estado de ánimo.

//Mirá también: Cabito Massa Alcántara está internado, “muy mal de salud” y pidió dadores de sangre

Sus pedidos en las redes sociales de dadores de sangre para sí mismo ya habían llamado la atención. Pero, según ha remarcado Infobae, desde el círculo cercano de Cabito aseguran que “está complicado y a la espera de un milagro”.

Cabito Massa Alcántara está internado en grave estado y ha pedido dadores de sangre. (Captura TV)

Sobre las afecciones que tiene Massa Alcántara, sus allegados expresan que “el panorama es delicado ya que serían varias”

Asimismo, también han asegurado que de a poco los doctores le están “levantando la anemia” y que gracias a eso está “mucho mejor de ánimo”.

Cabito Massa Alcántara (Captura de Instagram)

“Volvió a usar su teléfono para contactarse con algunos de sus conocidos, aunque no les reveló mayores detalles sobre el tratamiento que está afrontando”, comentaron.

La hermana de Cabito utilizó las redes sociales para referirse a su estado

Al igual que Cabito ha buscado a través de las redes sociales el apoyo y la solidaridad de sus seguidores para donar sangre, su hermana Alejandra quiso expresar sus sentimientos con un sentido mensaje y una postal.

//Mirá también: Empeoró el estado de salud de Gino Renni: una bacteria atacó sus riñones

“Esta era mi familia feliz. Todos duermen menos yo, con un grito ahogado en el pecho y pensando si escribir esto y publicarlo está bien. A veces ni las palabras expresan el dolor de un corazón roto”, comenzó el escrito.

Cabito Massa Alcántara (Captura de Instagram)

“Me duele tanto que no lloro, no tengo hambre, no siento el cuerpo y parece una peli que jamás hubiera querido interpretar”, continuó.

El productor y guionista se sometió a un bypass gástrico en marzo de 2017, con el que logró bajar 115 kilos. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de Clínicas.