Un video grabado en una confitería de Villa Gesell, que se viralizó hoy en las redes sociales, muestra a un grupo de seis policías de la Bonaerense formarse para saludar con una venia a la presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien luego, sonriente, les devuelve el saludo con un toque de puño a cada uno, en medio de los aplausos de los presentes.

El saludo se produjo durante la presentación del libro “Guerra sin cuartel”, que la ex funcionaria está dando a conocer en la Costa Atlántica.

Los efectivos bonaerenses, que responden a Sergio Berni, pidieron interrumpir el evento para darle la bienvenida con la venia oficial. Luego de intercambiar saludos, se retiraron del local.

Efectivos bonaerenses le hicieron una vania en Villa Gesell a Patricia Bullrich.

La escena fue publicada a Twitter por Damián Arabia, quien se desempeñó como director de Anticorrupción del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019. En el posteo que realizó en la red social, escribió: “Esto pasa ahora en Villa Gesell. Nunca visto, el respeto que las fuerzas de seguridad muestran a Pato Bullrich”.

El episodio generó revuelo dado que, según el protocolo de las fuerzas de seguridad, los efectivos solamente deben formarse y saludar con la venia a sus superiores o a las autoridades políticas en funciones. En base a este criterio, no correspondía el saludo a Bullrich, quien, actualmente, no ejerce ningún rol en la administración pública.

Según publicó Clarín, cuatro de los policías forman parte del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y el resto integran la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que creó la ex gobernadora María Eugenia Vidal “para actuar en conflictos emergentes”.

Los dichos de Berni y las repercusiones del hecho

Después de la polémica por la viralización del video, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que analizará si hay motivos para sancionar a los agentes.

Por un lado, aclaró que no sancionaría a los policías por el saludo, pero se preguntó qué hacían en un “acto político”. En ese sentido, anticipó que se realizará una investigación. “¿Cómo voy a sancionar a policías por saludar como corresponde? Sí queremos saber qué hacían en un acto político. Si no hay justificación y hay motivos para sancionar, serán sancionados, pero lo voy a hablar personalmente”, afirmó.

Sergio Berni analizará si corresponde sancionar a los efectivos.

Berni viaja todos los fines de semana a la Costa Atlántica para supervisar el Operativo Sol. En esta oportunidad, aprovechará para hablar personalmente con los policías involucrados en el hecho.

Tras lo ocurrido, Bullrich le envió un mensaje al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para pedirle que desestime cualquier sanción contra los seis uniformados que decidieron expresarle sus respetos.

“Siempre entendí que significaba respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional”, tuiteó este viernes la presidenta del Pro.

“En un país con instituciones serias es lógico que estas cosas pasen. Y yo las vi. Sinceramente, lo vi con ex presidentes y con Berni, y nunca se me hubiera ocurrido sancionar a un policía porque le hacía la venia a Berni o a Eduardo Duhalde. Eso me ha pasado y me parece normal”, explicó la ex ministra de Seguridad en declaraciones con Clarín.

“Sin dudas yo sembré algo especial. Esos policías forman parte de una fuerza que no conduje, pero también existió una relación especial en la que ellos se sintieron protegidos. Si los van a sancionar, vamos a armar un lío bárbaro”, advirtió.

El descargo de Bullrich fue precedido por un tuit de su exasesora, Florencia Arietto. En su cuenta de Twitter, la abogada adelantó: “Me llega información que estarían sumariando a los agentes que saludaron a Patricia Bullrich. No me sorprende de Sergio Berni. Pongo a disposición mi matrícula de abogada para representarlos en defensa de sus derechos a los oficiales. Si los conocen háganselo saber”.

Horas más tarde, Arietto informó en la misma red social: “Apuntan al Comisario Mayor Chucaloni, jefe de las fuerzas especiales UTOI, por el saludo de sus miembros a Patricia Bullrich. Me dicen fuentes calificadas que es un gran profesional entrenado en fuerzas especiales y que estatutariamente y/o legalmente no incumplieron ningún reglamento”.

A su vez, Arietto criticó la respuesta de la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, que dijo en Twitter que los agentes “ya fueron separados de la fuerza”, pero luego borró el tuit.