El presidente Alberto Fernández rechazó este lunes las críticas de su antecesor, Mauricio Macri, al opinar que el dirigente de la coalición opositora Juntos por el Cambio “perdió toda la capacidad de entender el daño que ha hecho”.

Sobre Macri, el presidente Fernández consideró que “hay momentos en los que tengo la sensación que él ha perdido toda la capacidad de entender el daño que ha hecho, como esas personas que cometen un desastre en sus casas en un momento de ira, de locura y después como que no quieren asumir los efectos de su conducta”. Y en la misma línea, el mandatario agregó: “Fue muy llamativo”.

Alberto Fernández anunció una nueva serie de restricciones. (Foto: Presidencia) (Foto: Federico López Claro)

Las declaraciones de Fernández, en diálogo con radio Splendid, surgen tras la entrevista que Macri brindó, el sábado pasado, en el programa “La Noche de Mirtha” Legrand (El Trece).

Incluso, el Jefe de Estado se refirió a una de las revelaciones más polémicas que realizó Macri, al indicar que, cuando su gobierno afrontaba las extremas dificultades financieras a partir de la crisis cambiaria que se desató en 2018, él volvía a las 19 a la Quinta de Olivos y buscaba distenderse mirando series: “Yo llegaba a las 7 u 8 de la noche, cerraba todo y me olvidaba. No prendía la televisión, ponía Netflix y no quería saber nada hasta el otro día a las 7 de la mañana”, rememoró Macri.

Al respecto, el Presidente no se mostró sorprendido porque, según afirmó: “Algunas cosas inclusive me las dijo a mi como recomendación al día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso, que no trabaje más allá de las 6 o 7 de la tarde y yo lo miraba con cara de que estamos en un problema, este no debería ser el primer tema a tocar, pero bueno, así es Macri”.

El Presidente rechazó el cuestionamiento de Macri sobre la negociación del Gobierno con el FMI

Fernández también aprovechó para rechazar los planteos que Macri realizó durante una entrevista con el diario La Voz, en la que cuestionó la estrategia de negociación que el Gobierno nacional lleva adelante para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Me impresionó mucho que en La Voz del Interior dio un reportaje, no sé si tiene que ver con su libro, no sé por qué anda hablando como está hablando ahora, pero me resultó muy llamativo porque además me recomendaba cómo tenía que negociar con el Fondo, y me decía cómo le va a pedir al Fondo que le baje la tasa, cómo le va a pedir al Fondo mayores plazos, no tiene idea de cómo funciona eso, y yo pensaba este hombre será consciente del daño que le ha causado a la Argentina de irresponsabilidad que tuvo el día que pidió ese crédito”, planteó el Presidente.

Y para completar, remarcó: “Ha pasado una pandemia en el mundo que ha causado un estrago en el mundo y el Fondo Monetario Internacional para ayudar al mundo ha decidido destinar 50.000 millones de dólares y para salvarlo a Macri destinó 57.000”.

Así, Fernández salió al cruce de las declaraciones públicas que realizó el pasado sábado Macri, en las que advirtió que “el populismo nos hace mal” porque, apuntó, “es la resignación y necesitamos una sana rebeldía”.

Mauricio Macri en "La Noche de Mirtha" (Captura)

“Hoy vivimos un ataque a las libertades y a la democracia. Nos quieren imponer un procurador y pretenden avasallar las instituciones”, denunció Macri.

Además, Macri dijo que Cristina Kirchner “es quien tiene el poder porque fue quien eligió al presidente”. “Ella nunca se fue. Tiene todo el poder y tiene secuestrado al peronismo que se debe separar del kirchnerismo y sumarse al cambio. Conduce desde el miedo. Nunca me ocupé de las causas judiciales”, dijo al referirse a la actual vicepresidenta.

