La decisión de Soledad Fandiño de participar en el Bailando 2018, donde la actual pareja de su ex, Nicolás Cabré, es jurado hizo que su regreso al país no fuera nada tranquilo.

Primero la actriz le cuestionó a Laurita Fernández que sus críticas no eran constructivas. Esto hizo que la jurado terminara diciendo que no conocía la trayectoria de Fandiño. La bronca de la participante la llevó a decirle “preguntale a tu novio” y ya no hubo vuelta atrás.

Después de estos comentarios Laurita habló con Los Especialistas del Show y dijo que Fandiño tenía mucho ego. En la noche del martes, al llegar a la pista, la actriz le respondió con altura. Primero la llamó “insegura” y le pidió “más respeto”. “Dijo que yo era una envidiosa, que me había quedado algo en el tintero con mi ex”, lanzó Fandiño enojada. Sin embargo, quiso calmar las aguas pero la respuesta de Laurita reavivó la polémica.

El problema fue que Soledad contó que se enteró de los dichos de Laurita gracias a los mensajes de sus amigos tras revisar las notificaciones la noche anterior. A esto, la jurado respondió: “No te voy a responder qué deberías hacer a la noche en vez de revisar las notificaciones del celular porque tenés hijo y me parece que no tengo ganas de contestar esas cosas”. La cara de la actriz se transformó. “¿Qué tiene que ver mi hijo? ¿Qué querés decir, que una mujer que tiene un hijo no puede revisar notificaciones en un celular? Es una locura lo que estás diciendo. Yo a mi hijo lo acuesto, le doy de comer, hago un montón de cosas… Leer notificaciones en un celular no me quita ser madre, te lo digo en serio. Tené cuidado con las cosas que decís. Te está escuchando mucha gente y te estás equivocando”, arremetió furiosa.

Laurita quiso salir de ese momento tenso y volvió a recriminarle haber metido a Cabré en el medio de su pelea. A lo que Fandiño respondió: “A tu pareja la metiste vos porque el día uno, en el baile disco, Marcelo me preguntó ‘sabías que Laurita está saliendo con Cabré, ¿qué consejo le podrías dar?’… ¡Podría darte un montón de consejos!, pero elegí callarme la boca y no darte ninguno. Lo único que dije fue ‘es una bomba, que le vaya bárbaro’”, aseguró picante.

“Sí, mi novio es una bomba”, la volvió a cruzar Laurita. “Lo dije por vos. ¿Por qué todo lo tomás a mal?”, concluyó Fandiño.

