Si hay algo a lo que Alejandra Pradón no teme es al bisturí. Ella misma aseguró en varias oportunidades que hay dos partes de su cuerpo a las que presta especial atención: el rostro y la “nena”. Por eso, la ex vedette participó del programa Dr. Beauty (CiudadMagazine) y se rejuveneció por completo.

Después de contar que hacía varios años que no se hacía ninguna cirugía, Alejandra fue directa con su pedido a los profesionales: “Quiero embellecerme y levantar estas partecitas (la cara), pero sin cirugías porque no quiero pasar por el pos operatorio. Hace bastante que no me hago nada”. Fue allí cuando el cirujano le explicó que el real cambio se obtiene sólo con un lifting, que requiere pasar por el quirófano, y le ofreció un tratamiento con “hilos tensores”.

La rubia aceptó y se sentó en el sillón para comenzar con la intervención. Todo el proceso quedó registrado por las cámaras e incluyó agujas enormes, no aptas para impresionables.

Pero no terminó allí, la mediática pidió también algo relacionado con sus partes íntimas. “Quiero un service, como el del auto, pero en la nena”, dijo divertida. Cabe recordar que Pradón fue una de las primeras en hablar sobre la cirugía de rejuvenecimiento vaginal a la cual se había sometido y hasta llegó a recomendársela a Susana Giménez en su living.

Este proceso también fue filmado, aunque con algunos recaudos. Y el cirujano explicó que le realizó un blanqueamiento en la zona genital con láser en la parte externa y que después, se hizo un tratamiento en la parte interna, para prevenir incontinencia urinaria y la sequedad.

“Estoy feliz”, reconoció la rubia después de las dos cirugías.

¡Mirá el antes y después!

