El delantero de Juventus Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor partido este domingo ante Milan y se mostró molesto tras ser reemplazado por Paulo Dybala. El portugués se fue antes del estadio y su actitud fue muy criticada.

A Cristiano Ronaldo no le gustó ser reemplazado. (AP)

El experimentado entrenador italiano Fabio Capello analizó el presente de CR7 y fue muy duro: "Es un gran campeón, nadie lo discute, pero Cristiano no gambetea a nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal que lo cambien. (Maurizio) Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio".

"El hecho de que no se haya sentado en el banco y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañeros", agregó Capello en la cadena Sky Sports de Italia.

Cristiano Ronaldo abandonó el campo de juego tras ser reemplazado. (AFP)

A Sarri no le tembló el pulso para sacar de la cancha a Cristiano cuando apenas iban 55 minutos de juego, en una decisión que sorprendió a más de uno ya que el portugués suele jugar hasta el final. Sin embargo, todo salió a la perfección para el DT porque Dybala luego anotó el gol del triunfo.

El cambio de Cristiano Ronaldo y el gol de Paulo Dybala