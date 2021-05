La situación epidemiológica de la localidad de Balnearia preocupa a las autoridades sanitarias, quienes notaron un aumento exponencial de casos a partir del fin de semana, pasando de registrar 70 casos positivos la semana pasada a 142 activos totales a la fecha, cinco de ellos reinfectados, y tres de esos casos con menos de tres meses de diferencia entre el primer resultado positivo y el actual.

Laureano Méndez, director del Hospital San José de Balnearia, habló con Vía Ansenuza el martes y dijo lo siguiente: “Es una situación que está sucediendo en varias localidades, pero a nosotros nos preocupa porque hay que tener ciertos cuidados con esas personas, no quiere decir que por tener anticuerpos no se van a volver contagiar. Inclusive las personas que están vacunadas no quiere decir tampoco que no se van a contagiar, eso hay que recalcarlo, todas estas personas pueden volver dar positivo, pero con anticuerpos”.

“El riesgo que se corre en una persona reinfectada es que puede aumentar de manera exponencial la cantidad de anticuerpos y eso puede llevar a una respuesta exagerada del cuerpo, produciendo daño en el mismo cuerpo una respuesta autoinmune”, alertó.

Además, la llegada de la segunda ola y la nueva modalidad del virus aún más contagioso, dificulta y preocupa al sistema de salud de la provincia, con un aumento de casos progresivos y una ocupación de camas críticas que asciende, escaseo de oxígeno e infectados que abarcan una franja etaria más joven, entre 35 y 60 años.

“En nuestra localidad tenemos personas que están derivadas en centros de mayor complejidad, aproximadamente unas siete u ocho personas”, afirmó Laureano Méndez. También agregó que hay un esquema que les permite derivar un paciente y conseguir una cama, pero el tiempo de demora actualmente es mayor que el del año pasado.

Por último, explicó otros de los factores que acrecientan el número de casos:”En Balnearia tenemos 390 personas aisladas para 120 casos positivos, el número de contactos estrechos declarados es muy bajo, seguimos haciendo llamadas a positivos que nos dicen que no tienen contactos, es irreal”.

Las autoridades piden compromiso y responsabilidad para contrarrestar la enfermedad y que esta no siga avanzando rápidamente, declarando casos de contacto estrechos, en caso de realizarse un hisopado, autoaislarse hasta conocer el resultado, y también recomiendan evitar las reuniones familiares, foco principal de contagio en la localidad.

Situación epidemiológica de Balnearia. Fecha: miércoles,19 de mayo. Municipalidad de Balnearia

Tras el aumento exponencial de casos en toda la provincia, las autoridades provinciales evalúan y preparan nuevas restricciones que se darán a conocer el próximo viernes 21 de mayo y tendrán que ver con reuniones familiares, circulación y actividades recreativas.