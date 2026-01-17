Todo lo que hay que saber para llegar a Brasil manejando: los cuidados en la ruta y qué ocurre con las multas

Ya no es una novedad que muchos argentinos aprovechar la diferencia con el cambio y los precios que hay para viajar a Brasil. Sin embargo, con el aluvión que hay en estos meses, muchos aprovechan para ir en auto y es importante tener en cuenta determinados factores.

El interés por descubrir nuevas playas y disfrutar de un verano accesible lleva a miles de turistas argentinos a elegir el auto como medio de transporte para cruzar la frontera. Destinos como Florianópolis o Camboriú se consolidan entre los favoritos, impulsados por la posibilidad de ahorrar en pasajes y recorrer a su propio ritmo las rutas del litoral. Sin embargo, antes de iniciar el viaje, es fundamental conocer cuáles son los requisitos para circular sin inconvenientes y qué cuidados adoptar en el trayecto, especialmente en temporada alta.

La Ruta Nacional 14, conocida como “Autovía del Mercosur”, es el corredor más transitado para llegar al sur de Brasil. Este trayecto, que atraviesa Entre Ríos, Corrientes y Misiones hasta el Paso de los Libres, supera los 1.100 kilómetros y conecta directamente con los principales puntos turísticos del país vecino. Durante el verano, la circulación aumenta considerablemente y las autoridades intensifican los controles para reducir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Destinos como Florianópolis y Camboriú figuran entre los preferidos y requieren cumplir con la documentación para ingresar sin demoras.

Requisitos y documentación para cruzar la frontera en auto

Para ingresar a Brasil con vehículo particular, los viajeros deben presentar la cédula verde o azul, el DNI o pasaporte de todos los ocupantes, el seguro de responsabilidad civil internacional (Carta Verde) y el comprobante de revisión técnica obligatoria. Si el auto no es de propiedad del conductor, se requiere autorización certificada por escribano. Además, en algunos pasos fronterizos es posible que se solicite la constancia de pago de patentes y la documentación de menores en caso de viajar con niños.

Al llegar al control migratorio, los oficiales revisan la vigencia de la documentación y pueden requerir datos adicionales sobre el destino, tiempo de estadía y reservas de alojamiento. Es importante verificar previamente los requisitos actualizados y contar con todos los papeles en regla para evitar demoras o complicaciones en el cruce.

La Ruta 14 presenta controles estrictos y radares fijos y móviles para garantizar la seguridad vial rumbo a Brasil.

Controles en ruta, radares y qué pasa con las multas

En los últimos meses, la Dirección de Prevención Vial de Entre Ríos implementó un esquema de control más estricto en la Ruta 14, con la instalación de nuevos radares fijos y móviles orientados a fiscalizar la velocidad máxima permitida. Esta medida responde al aumento del flujo vehicular y a la necesidad de reducir la siniestralidad en una de las rutas más transitadas del país. Las penalizaciones por exceso de velocidad o por no circular con las luces bajas encendidas pueden superar los $500.000, según las normas vigentes.

Las multas labradas en territorio argentino deben ser abonadas para evitar inconvenientes futuros, como la imposibilidad de renovar el registro o de circular por rutas controladas. En Brasil, las infracciones de tránsito también tienen consecuencias: pueden impedir el regreso al país si no se abonan, además de generar cargos adicionales y demoras en los puestos de control. Por ello, se recomienda respetar todas las indicaciones, prestar atención a la señalización y moderar la velocidad, especialmente en los tramos urbanos y cercanos a las ciudades.