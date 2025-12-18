Qué es la fibrilación auricular, el problema cardíaco que afectó a Christian Petersen en el volcán Lanín

Christian Petersen, una de las figuras más reconocidas de la gastronomía argentina y rostro emblemático de la señal El Gourmet, atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir una severa descompensación mientras se encontraba de viaje por la Patagonia. El episodio ocurrió de manera repentina y obligó a su traslado urgente a un centro médico de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación.

Con el correr de las horas, los partes médicos confirmaron que el cuadro del chef es crítico y presenta un compromiso general que requiere seguimiento permanente. Según trascendió, la descompensación estaría vinculada a una fibrilación auricular, una afección cardíaca que puede derivar en complicaciones graves si no se aborda a tiempo. El equipo médico monitorea su evolución minuto a minuto, mientras su entorno pidió cautela y respeto ante la situación.

Christian Petersen se descompensó.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde colegas del mundo de la cocina, figuras públicas y seguidores expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo al cocinero, cuya trayectoria lo convirtió en una referencia indiscutida de la gastronomía local y de la televisión especializada.

Qué es la fibrilación auricular

La fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco caracterizado por latidos irregulares y, en muchos casos, acelerados. Se produce cuando las aurículas (las cavidades superiores del corazón) laten de forma desordenada y pierden su sincronía habitual. De acuerdo con información de la Mayo Clinic, esta condición puede afectar la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente y aumentar el riesgo de coágulos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

Uno de los principales desafíos de esta afección es que puede pasar desapercibida o manifestarse de forma súbita. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran palpitaciones, falta de aire, mareos, debilidad y dolor en el pecho, aunque en algunos casos no se presentan señales claras.

Cuando no se controla a tiempo, puede derivar en descompensaciones severas que requieren internación inmediata y cuidados intensivos, como habría ocurrido en el caso de Petersen.