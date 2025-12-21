Vivir bien / Especialista

Qué es la apendicitis con peritonitis, el cuadro por el que operaron a Cristina Kirchner y qué tan grave es

Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis con peritonitis: cómo evoluciona.

Camila Charris Pérez
Camila Charris Pérez

21 de diciembre de 2025,

Qué es la apendicitis con peritonitis, el cuadro por el que operaron a Cristina Kirchner y qué tan grave es
Qué le pasó a Cristina Kirchner: el cuadro de apendicitis con peritonitis que motivó su operación

Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia este sábado en el Sanatorio Otamendi tras ingresar con un cuadro de fuertes dolores abdominales. Según informó el parte médico oficial, la expresidenta presentaba síntomas compatibles con un síndrome apendicular agudo, que luego fue confirmado durante la intervención quirúrgica.

Cómo sigue Cristina Kirchner

De acuerdo con el comunicado difundido por el centro de salud, Fernández de Kirchner fue sometida durante la tarde a una cirugía laparoscópica que permitió constatar un diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. “La paciente evolucionó hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”, señalaron los profesionales que la asistieron.

El parte médico de Cristina Fernández de Kirchner.
El parte médico de Cristina Fernández de Kirchner.

Qué es la apendicitis y qué significa que sea peritonitis

La apendicitis es una afección que se produce cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, se inflama y se infecta. Si no se trata a tiempo mediante una cirugía, el apéndice puede romperse y liberar contenido infeccioso en la cavidad abdominal, según detalla la Mayo Clinic.

Cuando esa infección se extiende y compromete al peritoneo (la membrana que recubre los órganos internos) se produce una peritonitis, una complicación grave que puede poner en riesgo la vida del paciente y que requiere atención médica inmediata. En este caso, el parte médico precisó que la peritonitis era localizada, lo que permitió un abordaje quirúrgico controlado.

Entre los síntomas más frecuentes de la apendicitis con peritonitis se encuentran:

  • Dolor abdominal intenso, que suele comenzar alrededor del ombligo y desplazarse hacia el lado derecho.
  • Fiebre
  • Náuseas y vómitos.
  • También puede presentarse distensión abdominal, sensibilidad extrema al tacto, malestar general y debilidad.

En los cuadros más severos, el dolor se vuelve generalizado y pueden aparecer signos de shock, como presión arterial baja, palidez y deterioro del estado general. Por ese motivo, los especialistas remarcan la importancia de consultar de manera urgente ante la aparición de estos síntomas, ya que una intervención temprana resulta clave para evitar complicaciones mayores.

