Cristina Fernández de Kirchner fue internada por un dolor abdominal en el Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este jueves en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, luego de presentar un dolor abdominal que motivó la intervención de profesionales de la salud en su domicilio.

Según pudo confirmar su entorno, la exmandataria fue trasladada desde su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente cumple arresto domiciliario, tras recibir la correspondiente autorización judicial.

Evaluación médica y traslado preventivo

De acuerdo con la información oficial, médicos concurrieron al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner tras detectarse el cuadro clínico. Luego de realizar una evaluación inicial, los profesionales consideraron necesario su traslado a un centro de mayor complejidad para llevar adelante estudios más exhaustivos.

“Al presentar una dolencia abdominal, se definió su derivación al Sanatorio Otamendi para una evaluación más completa”, indicaron fuentes cercanas a la expresidenta.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su estado de salud, y su evolución permanece bajo observación.

Expectativa por su evolución

Por estas horas, la atención está puesta en la evolución médica de la expresidenta y en los resultados de los estudios que se realicen en el sanatorio. Desde su entorno mantienen hermetismo y aseguran que se trata de una internación de carácter preventivo.

Se espera que en las próximas horas haya información oficial que permita conocer con mayor claridad su estado de salud y los pasos a seguir.