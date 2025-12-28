Qué es el síndrome del accidente cerebrovascular que puede ocurrir en una peluquería

Uno de los lugares más comunes donde las personas asisten regularmente es una peluquería. Sin embargo, los expertos señalaron que existe algo llamado síndrome del accidente cerebrovascular que puede ocurrir cuando se utiliza el lavacabezas en los salones de belleza.

En los últimos años, la seguridad dentro de los salones de belleza ha cobrado relevancia por la identificación de riesgos poco visibles para la salud de los clientes. Uno de los fenómenos más intrigantes y menos conocidos es el síndrome del accidente cerebrovascular vinculado directamente al uso del lavacabezas. Esta situación fue descrita por primera vez en los años 90 por el neurólogo Michael Weintraub, quien reportó un caso en el que un paciente desarrolló un accidente cerebrovascular tras una visita a la peluquería. Posteriormente, la neurocientífica Maria Ashioti y otros especialistas detallaron que, aunque rara, esta afección puede ser potencialmente grave.

El síndrome se produce cuando, durante el lavado de cabeza, el cuello se hyperextiende hacia atrás y se apoya durante un tiempo prolongado en el borde del lavacabezas. Esta postura puede comprimir temporalmente las arterias que llevan sangre al cerebro, de forma similar a lo que ocurre al pinzar una manguera, limitando el flujo sanguíneo. Si bien lo más frecuente es solo generar molestias o dolor de cuello, en casos puntuales puede desencadenar mareos, náuseas, visión borrosa o, en el extremo, parálisis parcial por falta de oxígeno en las células cerebrales. Ante la aparición de estos síntomas, la consulta urgente es fundamental.

Los síntomas incluyen mareos, náuseas, visión borrosa y dolor de cuello tras la sesión de lavado.

Qué es el síndrome del accidente cerebrovascular en la peluquería y por qué puede ocurrir

El accidente cerebrovascular se produce por una reducción abrupta del flujo sanguíneo cerebral, lo cual daña células nerviosas. En la peluquería, el factor de riesgo principal es la hiperextensión cervical sostenida sobre el lavacabezas, que puede provocar compresión o pinzamiento de los vasos vertebrales. Aunque normalmente este tipo de postura solo genera incomodidad, existen reportes de accidentes serios tras una sesión de lavado, especialmente en personas que permanecen largo tiempo inclinadas.

El síndrome se manifiesta a través de una variedad de síntomas: dolor de cuello, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa, descoordinación o debilidad en alguna parte del cuerpo. Si bien la probabilidad es baja, los expertos recomiendan prestar atención a cualquier sensación extraña que aparezca durante o después de la visita al salón de belleza.

Quiénes tienen más riesgo y cómo se puede prevenir el síndrome tras el uso del lavacabezas

El riesgo de padecer este síndrome no es exclusivo de ningún grupo, pero es más alto en personas mayores, fumadores, pacientes con hipertensión, obesidad o antecedentes vasculares, aunque existen reportes en jóvenes sin patologías previas. Se han documentado casos recientes donde la afección se presentó en individuos jóvenes tras una manipulación cervical aparentemente inocua.

Para prevenir este fenómeno, los especialistas aconsejan dialogar con el profesional en el salón para ajustar la postura del cuello, utilizar toallas y almohadillas que disminuyan la presión y evitar permanecer períodos prolongados en la misma posición. Si durante la sesión se siente dolor de cuello, mareo o cualquier síntoma inusual, se debe informar de inmediato y minimizar la hiperextensión cervical.