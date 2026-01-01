Qué dice la psicología sobre las personas que perdonan una infidelidad

La terapia de pareja se transformó en un ancla clave para muchas personas que intentan recomponer sus vínculos antes de tener que separarse. Sin embargo, un especialista señaló cuál es uno de los principales motivos de consultas y reveló qué debe hacerse ante una infidelidad.

La infidelidad representa uno de los principales retos en la vida afectiva de muchas personas, ocupando un lugar central en las consultas a especialistas en relaciones y terapia de pareja. Los profesionales de la rama de la psicología advierten que este tipo de situación genera profundas crisis de confianza y cuestionamientos sobre el futuro del vínculo, por lo que las recomendaciones de expertos resultan fundamentales para abordar el proceso de decisión sobre el perdón, la reconstrucción de la pareja y el bienestar emocional de quienes la integran. Según psicólogos especializados, se trata de uno de los principales motivos de llegada a la consulta, ya que provoca un fuerte impacto tanto en la autoestima personal como en la dinámica relacional.

El abordaje de la infidelidad requiere un acompañamiento profesional que contemple tanto la dimensión emocional de la traición como las posibilidades de reconstrucción del lazo. La psicología contemporánea enfatiza la importancia de analizar cada situación en su contexto y de distinguir entre el acto de perdonar y la aceptación de comportamientos que puedan resultar dañinos para la dignidad y la salud mental.

El proceso de perdón tras una traición requiere acompañamiento profesional y límites claros, según especialistas.

El perdón en la infidelidad, según la psicología

El psicólogo Pedro Freile, especialista en acompañamiento de parejas y matrimonios y colaborador del portal AmaFuerte, sostiene que “la infidelidad es siempre uno de los mayores retos que puede enfrentar una pareja, incluso en la etapa de noviazgo”. Freile explica que perdonar no equivale a debilidad, sino que se trata de “una expresión poderosa de humildad” y una oportunidad de crecimiento personal y restauración del vínculo. Según sus declaraciones, el perdón debe ser incondicional en esencia, aunque subraya la importancia de proteger la dignidad y el bienestar emocional de quien ha sido afectado.

Freile aclara que perdonar una infidelidad no implica aceptar que todo está permitido ni tolerar patrones de comportamiento que evidencien falta de amor o respeto. “El perdón es un valor central que busca restaurar la conexión con el otro y promover el crecimiento personal de ambas partes”, pero no debe confundirse con la permisividad ante situaciones que pueden lesionar la autoestima y la confianza. El especialista recomienda que el proceso de perdón contemple límites claros y la evaluación de las condiciones necesarias para reconstruir la relación.

La exclusividad y el compromiso son fundamentales para reconstruir la confianza en una relación.

Diferencias según el momento de la relación y factores a considerar

El contexto en que ocurre la infidelidad es fundamental para comprender su impacto y las posibilidades de superación. Según Freile, el peso de una traición varía dependiendo de si sucede durante el noviazgo o en el matrimonio, ya que en este último caso existe un compromiso definitivo, mientras que en la etapa previa ambos integrantes están descubriendo si comparten valores y objetivos compatibles. La etapa de noviazgo, según el experto, puede ser vista como un laboratorio para identificar compatibilidades y construir la base de una convivencia futura.

Superar una infidelidad puede convertirse en una oportunidad valiosa para detectar debilidades en la relación, mejorar la comunicación y reconocer necesidades emocionales no atendidas. Sin embargo, también puede revelar incompatibilidades fundamentales o distintos valores respecto a la fidelidad. Freile enfatiza que no todas las infidelidades son iguales y que es clave analizar si se trató de un desliz aislado o de un patrón recurrente de deshonestidad. Este análisis permite decidir si existen condiciones para reconstruir la confianza o si, por el contrario, es preferible finalizar el vínculo.