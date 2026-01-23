Óxido nítrico: qué es y qué alimentos ayudan a producir el “gas vital” para vivir más y mejor

El óxido nítrico es un gas que el cuerpo humano produce de manera natural y que cumple funciones esenciales para la salud. Su rol más conocido es el de vasodilatador, ya que relaja los vasos sanguíneos, mejora el flujo de sangre y ayuda a regular la presión arterial.

En los últimos años, su importancia volvió al centro de la escena gracias a los estudios del doctor Louis Ignarro, Premio Nobel de Medicina en 1998, quien lo define como un verdadero “gas de la vida”. Ignarro sostiene que mantener buenos niveles de óxido nítrico está asociado con un envejecimiento más saludable y con una menor incidencia de enfermedades degenerativas.

El interés por este gas ha también aumentado en internet, con muchos usuarios preguntándose por sus beneficios. La plataforma Google Trends muestra que las pesquisas de “alimentos con óxido nítrico” han tenido un marcado aumento en Argentina durante los últimos días.

Qué es el óxido nítrico y por qué es tan importante

El óxido nítrico se forma en el cuerpo a partir de la combinación de nitrógeno y oxígeno, y actúa como una molécula señal que indica a los vasos sanguíneos que se relajen. Ese efecto permite que la sangre circule con mayor facilidad, lo que reduce la presión arterial y mejora la oxigenación de los tejidos.

Según Ignarro, este mecanismo no solo protege el sistema cardiovascular, sino que también tiene impacto en la salud cerebral y en la prevención de trastornos asociados al envejecimiento. De hecho, una producción adecuada de óxido nítrico se vincula con menor riesgo de Alzheimer, mejor rendimiento físico y una respuesta inflamatoria más equilibrada.

Alimentos que ayudan a producir óxido nítrico

El cuerpo no almacena óxido nítrico, por lo que necesita recibir a diario sus precursores a través de la dieta. Entre las principales fuentes naturales se destacan:

Verduras ricas en nitratos

Remolacha

Espinaca

Rúcula

Apio

Lechuga

Estos vegetales aportan nitratos que el organismo convierte en óxido nítrico mediante un proceso que comienza en la boca y continúa en el sistema digestivo.

Alimentos con L-arginina y L-citrulina:

Carnes magras

Pescado

Lácteos

Nueces y almendras

Sandía, rica en L-citrulina

Estos aminoácidos son fundamentales para la síntesis interna de óxido nítrico y están presentes tanto en productos de origen animal como vegetal.

Antioxidantes que protegen el óxido nítrico:

Frutas cítricas como naranjas y pomelos

Granada

Chocolate amargo

Ajo

Los antioxidantes ayudan a evitar que el óxido nítrico se degrade rápidamente, prolongando sus efectos beneficiosos en el cuerpo.

El ejercicio físico regular también es clave.

Hábitos que potencian su efecto

Además de la alimentación, existen conductas cotidianas que influyen de manera directa en la producción de óxido nítrico. El ejercicio físico regular es uno de los estímulos más potentes, ya que favorece la salud vascular y activa los mecanismos que lo generan.

Dormir bien también resulta clave, porque durante el descanso se regulan muchos procesos metabólicos relacionados con la función cardiovascular.

Por último, reducir el consumo de grasas saturadas y ultraprocesados ayuda a mantener en buen estado el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos donde se produce gran parte del óxido nítrico.