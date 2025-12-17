Esta es la planta que ayuda a la memoria, reduce el estrés y es fácil de cultivar en casa

Sin la necesidad de comprar cientos de medicamentos, la jardinería puede tener respuestas para ayudar a la memoria a través de una de las hierbas aromáticas más comunes que existen en el mundo. El romero se trata de una planta sencilla de cultivar en casa y que gracias a sus propiedades es de mucha ayuda para las personas.

En tiempos de ritmo acelerado y sobrecarga de estímulos, cada vez más personas optan por sumar alternativas naturales para mejorar su bienestar. En ese sentido, el romero es conocido tanto por su intenso perfume como por los beneficios que aporta a la salud mental. Incorporar esta especie aromática en balcones, jardines o cualquier rincón luminoso de la casa es una tendencia en auge, valorada por su doble función: decorar ambientes y contribuir al equilibrio emocional.

La popularidad del romero no solo radica en su uso en la cocina mediterránea, sino también en su capacidad comprobada para estimular la memoria, favorecer la concentración y actuar como un aliado frente al estrés. Gracias a su versatilidad en distintas formas —infusiones, aceites, ramas frescas o secas— esta planta se instaló como una herramienta práctica para quienes buscan rutinas de cuidado integrales y naturales.

Esta hierba es de las mejores para conservar y sus propiedades resultan de mucha ayuda

Por qué el romero es ideal para mejorar la memoria y reducir el estrés

Estudios recientes destacan que el romero contiene compuestos que favorecen la circulación sanguínea, optimizan la oxigenación cerebral y mejoran la retención de información. Tener una maceta de esta planta cerca de los espacios de estudio o de trabajo puede ayudar a “resetear” la mente, ya que su aroma tiene efecto revitalizante y suele asociarse con mayor claridad mental. La costumbre de frotar suavemente una hoja y aspirar su perfume es recomendada por expertos en aromaterapia para movilizar energías y reducir la fatiga.

Además de su impacto sobre la concentración, el romero ofrece cualidades relajantes que ayudan a combatir el cansancio y equilibrar el ánimo. Su perfume, suave pero persistente, actúa como estimulante sin causar nerviosismo, lo que resulta ideal para quienes deben lidiar con largas jornadas o períodos de estudio intensos. También se destaca en rituales de relajación, elaboración de infusiones calmantes y, en menor medida, como repelente natural para insectos en entornos domésticos.

El romero ayuda a mejorar la memoria

Claves para cultivar romero en casa y aprovechar todos sus beneficios

El romero es una planta resistente, fácil de cuidar y apta para quienes se inician en la jardinería. Puede crecer tanto en macetas pequeñas como en espacios de tierra, siempre que reciba abundante luz solar directa o semisombra durante varias horas al día. Necesita poco riego —regando solo cuando el sustrato esté seco— y prefiere suelos bien drenados para evitar el exceso de humedad.

El mantenimiento es mínimo: basta con recortar los brotes más largos ocasionalmente y evitar que el agua se acumule en el recipiente. Al cabo de pocos meses, la planta suele multiplicar sus ramas y proveer suficiente material tanto para sazonar comidas como para preparar tisanas o perfumar ambientes. El romero también es compatible con balcones urbanos y puede convivir con otras especies aromáticas en un huerto casero.