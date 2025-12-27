Cuál es el mes en el que nacen las personas más atractivas, según un estudio.

La estética volvió a instalarse en el centro del debate en redes sociales luego de que se conociera un estudio que examinó el mes de nacimiento de quienes son percibidos como más atractivos. Si bien no es un dato concluyente, las conclusiones generaron interés y despertaron la curiosidad de muchos usuarios.

Este es el mes en el que nacen las personas más atractivas, según un estudio

La respuesta que plantea el estudio es clara y, a la vez, despierta curiosidad: abril es el mes que más se repite entre las personas que suelen ser percibidas como más atractivas. Según el relevamiento, podrían influir cuestiones como la primera exposición al sol, las condiciones climáticas y algunos factores biológicos vinculados al desarrollo físico.

Dentro del ranking que surge del informe, los meses mejor posicionados son:

Abril , que encabeza la lista.

Mayo , en el segundo lugar.

Marzo , que completa el podio.

Febrero, también entre los destacados.

De todos modos, los especialistas remarcan que estos resultados no definen la belleza de nadie. El atractivo es algo profundamente subjetivo, atravesado por lo cultural, lo social y lo personal, y va mucho más allá de cualquier estadística.

Más allá de los datos científicos, el estudio se volvió viral por lo llamativo de su propuesta y por el intercambio de opiniones que generó, confirmando que la conexión entre ciencia, percepción y belleza sigue siendo un tema que invita a conversar y reflexionar.