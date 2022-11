Pan Dulce Solidario: la campaña para que todas las familias de Bariloche disfruten con mucha alegría de la Navidad

Hace 28 años, Nicolás Martínez, un hombre de 78 años, se dedica a hacer el “Pan Dulce Solidario”, una iniciativa solidaria que llega para que todos los ciudadanos de Bariloche tengan su pan dulce en la Noche Buena del 24 de diciembre.

Cada vez que se acerca fines de noviembre, los barilochenses esperan la tradición que alegra a miles de familias. Nicolás habló con Vía País y contó que este año empezó con un susto porque tuvieron un problema en el techo del ex Hogar Gutiérrez, lugar en el que el Gobierno otorgó al hombre para trabajar en esta campaña solidaria.

“Dado que empecé un poco tarde, ahora estoy pidiendo socorro a todos”, manifestó el cocinero. Martínez aseguró que el pan dulce no se vende, “se dona totalmente para todos los parajes, en Laguna Blanca, Cerro Alto, en las zonas que no tienen posibilidad de ir y comprar insumos o hacerse los panes”.

Nicolás cuenta con tres personas más que lo ayudan en la cocina. “Somos cuatro en elaboración, pero después está la parte de embolsar, empaquetar. Hay que presentarlo, así que metemos a toda la familia para colaborar”, dijo él.

Nicolás Martínez preparando el pan dulce solidario unos años atrás. Foto: Nicolás Martínez

Para poder cocinar el pan dulce se necesita harina, levadura, azúcar, margarina, huevos, miel, esencia de pan dulce o de nueces, fruta, maní, pasas. “Tratamos de no poner conservantes ni colorantes, trabajamos una masa natural, casera”, aclaró el cocinero.

Lo importante para el hombre de 78 años es que todas las familias de Bariloche puedan disfrutar de una extraordinaria noche en Navidad. “A veces los insumos no son suficientes”, por lo que “lo más característico es el amor”.

Este año todavía no se sabe cuántos panes podrá llegar a cocinar el hombre, “depende de las donaciones”, pero el objetivo es que se puedan cocinar 12 mil panes. Para hacer un cálculo estimado, Nicolás contó que, de acuerdo a los presupuestos que le pasaron, el costo para 10 mil panes es de alrededor de 3 millones 700 mil pesos.

La campaña se lanzó este miércoles y en tan solo un día se recaudó 60 mil pesos. Además de las donaciones, “la provincia me ayuda. Hasta que no reciba la donación yo no hago. Todos los años ellos me donan una cantidad para que yo pueda cocinar”, dijo el hombre.

Las fechas de entrega del pan dulce se hacen el 22 y 23 de diciembre, “para que los panes estén en Noche Buena. Es solamente para Navidad por una cuestión de tradición. En Año Nuevo no los hago”, relató Nicolás.

El pan dulce solidario que cocina Nicolás Martínez para Navidad. Foto: Nicolás Martínez

La motivación de Nicolás para hacer el pan dulce solidario en Bariloche

Martínez contó a este medio que es paraguayo y llegó a Bariloche en el año 70. “Vine con una mano adelante y con una atrás para trabajar. A partir de allí Bariloche medio todo. Tengo 12 hijos, 25 nietos y 4 bisnietos. Toda la felicidad se la debo a esta ciudad”, enunció el señor de 78 años.

Al ser consultado sobre el motivo por el que decidió hacer este acto solidario hace 28 años, Nicolás aseguró que le gusta dedicarle aunque sea 20 días del año a Bariloche, “una obra espiritual y a la vez un poco tradicional”.

Luego, el hombre expresó su deseo de que un niño pueda tener por primera vez un pan dulce en la noche de Navidad, como así también un abuelo. “Yo tengo 78 años, por ahí es el último pan dulce que compartimos con la familia, no hay perder esas costumbres”, concluyó Martínez.

Para colaborar con esta campaña se puede donar dinero en la cuenta de Mercado Pago.