Menos de 24 horas pasaron del hallazgo del cuerpo de Patricia Rendón Rodríguez, fue asesinada por su exmarido. Su novio italiano, Francesco Nuvolar sin poder asimilar lo sucedido, expresó: “Es difícil creer que lo que pasó es verdad, es difícil aceptarlo”.

Su historia de amor, se remonta en febrero. Ellos se habían conocido en Buenos Aires y desde ahí, nunca más perdieron el contacto. Hablaban todos los días y el 28 de julio se iban a reencontrar porque Patricia había sacado un pasaje en avión para volar hasta Roma.

Francesco, el novio de Patricia Rendon expresó su dolor en las redes sociales. Foto: Instagram

En un diálogo con radio LU5, Francesco contó la última comunicación que tuvo con ella el martes, previo a que fuese asesinada.“La última vez que hablé con ella fue el 28 de junio. Yo le dije ‘hasta aquí falta un mes, y un mes estaremos juntos’. Y ella dijo: ‘Solo eso quiero’. Ese fue su último mensaje”, recordó.

Recordemos que Patricia y su amiga Lorena iban a ir en remis hasta el aeropuerto de Neuquén para viajar hasta Buenos Aires. Allí la víctima tramitaría la visa en el consulado. Según su pareja, el último contacto fue el martes a las 7 de la mañana. Luego Patricia se encargó de llevar a su hija hasta la escuela, después no se supo más nada de ella.

El sospechoso era su expareja. Francesco en varias ocasiones viralizó la búsqueda y un video donde pedía por favor al acusado que diga dónde está Patricia. Luego de días, el femicida Fernando Cronenbold, se quebró ante el fiscal y confesó dónde estaba el cuerpo. Los restos de la víctima fueron encontrados semienterrados entre la vegetación, en un campo a 60 kilómetros de Catriel.

La expareja de Patricia Rendon Rodríguez confesó a donde enterró el cuerpo. Foto: Redes Sociales

“No sé cómo voy a seguir, es muy temprano para decir eso”. El novio, que vive en Europa, no está seguro si viajar a la Argentina porque probablemente la familia quiera repatriar los restos de Patricia. Ella no tenía familia en Catriel, solamente su hija de 8 años. “Hay momentos en que me doy cuenta y otros que no”, dijo el italiano.

La pareja de Patricia no conocía a su exmarido, ni siquiera lo antecedente de violencia. Lo único que sabía es que tenía problemas con las drogas y que la víctima no confiaba en dejarle a la niña.

Los cercanos a Patricia aseguran que el detonante podría haber sido su viaje a Italia, a lo que Francesco expresó: “Yo pienso que cuando un hombre se da cuenta de que una mujer no necesita de él para seguir adelante con su vida, se puede poner mal la cosa. Y en los últimos meses, ella le demostró a todo el mundo que era una mujer poderosa y que ese hombre - Fernando Cronenbold- no le servía para nada. Ya no había posibilidad de volver”.

Los vecinos de Catriel marchas por el femicidio de Patricia Rendon Rodríguez. Foto: Rio Negro

Marchan en Catriel, por el femicidio de Patricia Rendon Rodríguez, para pedir justicia

Vecinos de localidad de Catriel piden justicia por Patricia, la víctima de femicidio. Esperan la llegada de la familia para empezar la manifestación. La convocatoria está programada a las 17 en la plaza de La Familia, ubicada en San Martín y General Roca.

La mamá de Patricia está viajando de Bolivia para Catriel, se estima que llegue a las 14. “Hoy nos manifestamos para pedir justicia por Paty. Pasaron 27 meses del femicidio de Agustina y parece que nada cambió. No son casos aislados, nos están matando por el solo hecho de ser mujeres, nos matan varones que se creen dueños de nuestras vidas”, afirmó Laura, integrante de la Campaña de Emergencia Nacional. El municipio de la localidad dos días de duelo por el hecho.