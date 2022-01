En medio de una ola de incendios que asecha al país, los brigadistas y bomberos trabajan día y noche para apagar las llamas. Sin embargo, en Bariloche el trato que aseguran que reciben no es precisamente el adecuado ya que les dan de comer milanesa de pollo cruda.

Los brigadistas que combaten los incendios en la zona de lagos Steff y Martín en Bariloche denunciaron en las redes sociales la calidad de comida que reciben. En el video publicado en el Instagram del fotógrafo Gonzalo Keogan, una brigadista mostró la milanesa de pollo cruda que les dan de comer y aseguró que “así es la mayoría de las veces”.

Según publicó el diario El Cordillerano, el delegado de ATE en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Sepúlveda, confirmó las imágenes y criticó fuertemente la realidad que viven los trabajadores que luchan contra las llamas: “Las grabaciones son verdad, esas cosas ya no se pueden tapar como tampoco la desorganización”, afirmó.

“Mis compañeros la están pasando muy mal, el silencio era por respeto por la situación, pero hay desorganización, como el primer día, ahora con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida. Las cuadrillas que estuvieron cercanas a los pobladores pudieron comer porque los vecinos brindaron comida”, expresó Sepúlveda.

Por otro lado el delegado de los brigadistas afirmó que los trabajadores no tienen horarios ya que mientras haya luz y seguridad las tareas continúan, “aunque seguridad no han tenido”, criticó. Además, explicó que tampoco reciben ropa adecuada para combatir las llamas: “El material de trabajo entregado a los ponchazos, al que le pueden dar, le dan algo, pero todo desorganizado, una desgracia”.