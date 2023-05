Viajó a comprar una casa en el sur, pero protagonizó un accidente en Río Negro: murió y sus dólares desaparecieron

Durante un viaje cargado de expectativas por empezar otra vida en un hogar nuevo en Neuquén, un chef de Santa Fe murió sobre la Ruta 6, en Río Negro. Su familia denuncia que los dólares que llevaba consigo desaparecieron.

La víctima fatal fue identificada como José Alberto Borri, de 38 años. Su destino era Cutral Co, lugar en el que había conseguido trabajo en Casino Maverick, y a donde llevaba dinero para comprar un terreno y mudarse junto a su mujer y dos hijos.

No obstante, poco antes de llegar a General Roca, Río Negro, sufrió un accidente vial que le costó la vida. Ahora, mientras la familia y amigos intentan costear el traslado del cuerpo, denuncian que desapareció parte de los dólares y pesos que el muchacho trasladaba para la compra.

José Alberto Borri, un chef santafesino de 38 años, murió en plena Ruta 6 de camino a Neuquén. Foto: ANRoca

Murió en plena ruta y el dinero para su casa desapareció: qué averiguó la policía

El siniestro ocurrió a unos 6 kilómetros de General Roca, y no hubo otro automóvil involucrado. Al parecer, cuando Borri transitaba por la zona de la Termo Roca, perdió el control por el cansancio y mordió la banquina.

Viajaba en un Citroën C4, el cual dio varios tumbos y quedó totalmente destruido a varios metros de la cinta asfáltica, según informó LMNeuquén. La esposa de la víctima fatal, Georgina Flor, contó cuáles eran los planes familiares y por qué intentaban radicarse en la Patagonia.

José Alberto Borri murió en plena Ruta 6, sobre Río Negro. La plata que llevaba desapareció. Foto: ANRoca

La madre de sus dos hijos (de 15 y 4 años), recordó que fue un oficial de Roca quien la llamó desde el celular de su esposo para contarle del accidente. “El auto quedó hecho un bollo, lo pudieron sacar, lo llevaron hasta el hospital, no sé si lo sacaron con vida o no. No sé si mi esposo estaba vivo”, agregó.

Cómo ayudar a la familia del santafesino que murió en Río Negro

En este sentido, habló sobre la campaña que están haciendo en Santa Fe, provincia de la que quería escapar “por la miseria que les daba”. Llamó así a la solidaridad de la gente para poder recibir el cuerpo de su pareja.