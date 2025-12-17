Zaira Nara se bajó el pantalón frente a cámara y desafió los límites de la censura con un conjunto de encaje

Zaira Nara es especialista en los últimos gritos de la moda. Siempre se adelanta a las temporadas y muestra los outfits que serán tendencia. Sensual, audaz, avasallante y con un toque chic crea looks únicos.

En Instagram publica su día a día en donde se la puede ver luciendo las últimas tendencias del mundo de la moda. Siempre marca tendencia y conquista corazones con su actitud. Jamás pasa desapercibida. Los flashes de las cámaras son su pasión.

De espaldas y con mega escote: Zaira Nara revolucionó Instagram con la bikini tendencia en color rojo pasión

Está un paso adelante y a la vanguardia de las últimas tendencias del mundo de la moda. La hermana de Wanda Nara muestra mucha piel y juega al límite de la censura con prendas ultra sexys. En esta oportunidad, compartió una producción de fotos de alto voltaje y sorprendió a todos.

Zaira Nara jugó al límite de la censura con una producción de fotos de alto impacto. La modelo se bajó el pantalón y dejó al descubierto su ropa interior. Un conjunto de encaje y semitransparente. La parte superior, un corpiño con mucho escote y breteles. La parte inferior, una diminuta bombacha colaless. Todo en color azulado. Los likes no se hicieron esperar. Para el peinado llevó el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y utilizó mucho brillo labial.

El destape de Zaira Nara: la modelo se bajó el pantalón y deslumbró con un conjunto de ropa interior al límite de la censura

Zaira Nara jugó al límite de la censura y sorprendió a todos con un look ultra audaz y arriesgado

La modelo marca tendencia con cada uno de sus outfits. Dueña de un carisma único, se roba suspiros y se lleva todas las miradas con sus publicaciones. Da cátedra de estilo y pasar desapercibida no es una opción para ella.

