Zaira Nara posó desde la cama con un conjunto transparente que dejó a la vista su lencería de encaje

Zaira Nara comenzó su carrera profesional como modelo en 2008 y desde entonces, ganó popularidad y reconocimiento público. Ya pasaron 15 años de aquel momento, y potenció su trayectoria con la actuación y la conducción televisiva, pero jamás dejó de lado sus dotes de modelo y su pasión por la moda.

En la actualidad, Instagram es un canal importante para enseñar su trabajo y la modelo posee 5.6 millones de seguidores. Entonces, allí enseña su día a día, la vida con su familia y amigos, sus diferentes trabajos, sus viajes y sus looks más innovadores y sensuales que provocan tendencia en las redes.

Zaira Nara Foto: Instagram

El fin de semana, Zaira se encontró en Madrid y no perdió la oportunidad, de deslumbrar a España con un look impresionante y muy a la moda. En este caso, lució muchas transparencias que aportan sensualidad al look y ella lo convirtió en un outfit canchero con ayuda de su estilista, Anita Korman.

Zaira lució una naked pant y una polera crop con guantes, ambas prendas transparentes y en color negro, que conformaron un capsuit muy sensual. Debajo de ello, lució un conjunto de lencería de encaje en color negro. Sin lugar a dudas, un outfit jugado, pero al que una modelo como ella se anima a lucir.

La modelo combinó el outfit con un saco negro, sandalias con taco alto en color negro, lució joyería plateada como un collar corto, aros y anillos, su cabello largo y suelto, un maquillaje en tonos claros, pero marcado. Usó sombra de ojos con brillos, las pestañas arqueadas, las cejas perfiladas y los labios con gloss nude.

La publicación fue un éxito, recibió más de 61 mil likes y cientos de comentarios halagando su belleza, su estilismo y su outfit. Además, cientos de emojis de corazones y carita de enamorados.

Cuántos hijos tiene Zaira Nara

Entre 2015 y 2022, Zaira estuvo en pareja con el empresario, Jakob von Plessen y tuvieron dos hijos, Malaika de siete años y Viggo de tres años. En la actualidad, ambos se encuentran con diferentes parejas.