Zaira Nara eligió el conjunto de ropa interior más atrevido y desafió todos los límites con una jugada producción de fotos

Zaira Nara no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Está un paso adelante. Es especialista en los últimos gritos de la moda. En Instagram cada día suma nuevos seguidores.

Siempre se adelanta a las temporadas y muestra los outfits que serán tendencia. Sensual, audaz, avasallante y con un toque chic crea looks únicos. Marca tendencia y conquista corazones con su actitud. Jamás pasa desapercibida. Los flashes de las cámaras son su pasión.

Zaira Nara eligió un conjunto de ropa interior del color de la temporada y casi muestra de más

La hermana de Wanda Nara muestra mucha piel y juega al límite de la censura con prendas ultra sexys. En esta oportunidad, compartió una producción de fotos de alto voltaje y sorprendió a todos. En su guardarropa nunca faltan los must de la temporada.

Zaira Nara posó con un look de ropa interior al límite de la censura. Eligió un conjunto de lencería del color de la temporada. Total camel. La parte superior, un corpiño triangular mega escota con pequeños breteles.

Zaira Nara

La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. El detalle final al outfit que le dio un toque más sensual fue que utilizó como complemento un piloto en un color camel más claro. Sin lugar a dudas, dejó muy poco para la imaginación y se consagró como la reina de las tendencias más audaces.

Zaira Nara dio cátedra de audacia con un conjunto de ropa interior ultra arriesgado

La modelo marca tendencia con cada uno de sus outfits. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Dueña de un carisma único, se roba suspiros y se lleva todas las miradas con sus publicaciones.

Zaira Nara

Zaira Nara modeló con un conjunto de ropa interior en color camel y se llevó todos los likes. Mostró mucha piel y demostró ser una verdadera reina fashionista. Un corpiño mega escotado fue protagonista. La modelo e influencer coleccionó los likes de sus seguidores.