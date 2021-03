Yasmila Mendeguía ingresó a la casa de Gran Hermano a los 19 años para la edición 2016. Su participación en el famoso programa la llevó a dar un saltó a la fama y comenzó a trabajar como modelo, no solo en la Argentina sino también en México, donde decidió instalarse años atrás y motivo por el cuál sus redes sociales están repletas de fotos tomadas en paisajes paradisíacos.

Allí la joven realizó campañas como modelo de bikini y lencería, principalmente. Pero también tomó al país caribeño como un punto de partida viajar por el mundo.

Sin embargo, durante la pandemia Yasmi decidió volver a la Argentina, puntualmente a Mar del Plata, desde donde continuó compartiendo con sus seguidores de Instagram muchas de sus sesiones de fotos, además de momentos de relax o con los looks elegidos para disfrutar de paseos nocturnos.

Yasmi como modelo de mallas. (Foto: Instagram/@yasmila_mendeguía)

Ahora, una imagen que apareció en su feed llamó la atención de su medio millón de seguidores, que no tardaron en darle “me gusta” a la publicación y llenarla de elogios en los comentarios.

En la foto se puede ver a Yasmi Mendeguía con un vestido de color negro pero de una tela totalmente transparente y sin ropa interior. “Jugando con fuego con mis puños”, escribió junto a la imagen, en referencia a cómo logró vencer la censura: tapando partes de su cuerpo con sus manos.

La foto con el vestido de transparencias. (Foto: Instagram/@yasmila_mendeguía)

No es la primera vez que la influencer comparte este tipo de fotos. En los últimos días también posó con un vestido blanco semitransparente.

Además de su trabajo como modelo, la joven de 24 años fue noticia mundial en el año 2019 porque fue relacionada con el boxeador Floyd Mayweather. Según ella, lo conquistó luego de pedirle una fotografía: “él me parece muy buena onda y hasta me pidió el contacto. Me encanta esa forma tan escandalosa que tiene de ser, es un grande”.